KI im Marketing: Wertvolle Praxiseinblicke für Unternehmer:innen

Großes Interesse herrschte bei der Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Zwettl zum Thema Künstliche Intelligenz im Marketing.

Unter dem Titel „Was du jetzt wissen musst, bevor es zu spät ist – vier Jahre echte Praxiserfahrung“ gab Marketingexpertin Liane Kainz-Wöchtl spannende und praxisnahe Einblicke in den Einsatz von KI in kleinen und mittleren Unternehmen.

Im Mittelpunkt des Vortrags standen aktuelle Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, konkrete Einsatzmöglichkeiten im Marketingalltag sowie Erfahrungen aus vier Jahren Praxis.

Die Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen und sich über Chancen und Herausforderungen der neuen Technologien auszutauschen.

Auch der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Zwettl, Lukas Karl, zeigte sich erfreut über den gelungenen Abend: „Besonders toll war das Interesse und der offene Austausch unter den Unternehmerinnen und Unternehmern. Man hat gespürt, wie relevant das Thema bereits für viele Betriebe ist.