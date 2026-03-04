„KI im Tourismus“: Erfolgreicher Workshop in Wiener Neustadt stärkt digitale Kompetenz der regionalen Tourismusbetriebe

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Tulln fand nun die zweite Veranstaltung der aktuellen Workshopreihe „KI im Tourismus“ an der Fachhochschule Wiener Neustadt statt. Zahlreiche Vertreter:innen aus Tourismusbetrieben der Destinationen Wiener Alpen und Wienerwald nutzten die Gelegenheit, um sich praxisnah mit den Chancen Künstlicher Intelligenz für ihren Arbeitsalltag auseinanderzusetzen.

„Die Nachfrage zeigt deutlich, wie groß das Interesse unserer Tourismusbetriebe an konkreten KI-Anwendungen ist. Diese Workshops bieten Wissen, das direkt in der Praxis nutzbar ist – und genau das brauchen unsere Unternehmen“, betonte WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter bei der ausgebuchten Veranstaltung in Wiener Neustadt.

Peter Brandstetter vom Haus der Digitalisierung ergänzte: „Unser Ziel ist es, Digitalisierung verständlich und greifbar zu machen. Gerade im Tourismus eröffnen KI-Lösungen viele Möglichkeiten, Abläufe zu vereinfachen und Gästeerlebnisse zu verbessern.“

Die Workshopreihe ist eine Kooperation von Haus der Digitalisierung, Wirtschaftskammer NÖ und Niederösterreich Werbung mit den Tourismusdestinationen. Ziel ist es, Betriebe dabei zu unterstützen, KI gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen – für mehr Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit im niederösterreichischen Tourismus.

Referentin Manuela Machner vermittelte eine praxisorientierte KI-Toolbox, die sich ohne großen technischen Aufwand im Betrieb umsetzen lässt. Themen wie digitale Gästekommunikation, Content-Erstellung, Marketingautomatisierung und Prozessoptimierung standen dabei im Mittelpunkt.

Mit der Fortsetzung der Reihe setzen die Partner 2026 ein starkes Zeichen für digitale Kompetenz im Tourismus. Der nächste, bereits ausgebuchte, „KI im Tourismus“-Workshop findet am 19. März 2026 im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten statt.

Weitere Informationen zur Workshopreihe unter www.virtuelleshaus.at und https://tourismus.niederoesterreich.at/fortbildung-digitalisierung





© ecoplus Digital Beim „KI im Tourismus“-Workshop in Wiener Neustadt (v.l.): Doris Juster-Tatscher (Wiener Alpen), Manuela Machner (KiNet.ai), Peter Brandstetter (ecoplus Haus der Digitalisierung), Anna Stur (Wienerwald), Petra Reichetzer (Wienerwald) und Andrea List-Margreiter (WKNÖ).



