KI in der Praxis
Papier- und Spielwarenhandel / Buch- und Medienwirtschaft
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 29.06.2026
Bei der gemeinsamen Veranstaltung des NÖ Papier- und Spielwarenhandels
sowie der NÖ Buch- und Medienwirtschaft standen praktische Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt.
Nacheiner Führung bei STYX Naturcosmetic zeigte Andreas Kirnberger,
Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, wie KI
für die Erstellung von Texten, Flyern sowie Social-Media- und Printwerbung
genutzt werden kann. Die häufigsten KI-Anwendungen wurden
vorgestellt und hinsichtlich Funktionalität und Kosten gegenübergestellt.
Mit konkreten Tools und Beispielen wurde den 24 Teilnehmern
somit ein „KI-Werkzeugkasten“ zum Selberbasteln mit nach Hause
gegeben.