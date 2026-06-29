KI in der Praxis

Bei der gemeinsamen Veranstaltung des NÖ Papier- und Spielwarenhandels

sowie der NÖ Buch- und Medienwirtschaft standen praktische Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt.

Nacheiner Führung bei STYX Naturcosmetic zeigte Andreas Kirnberger,

Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, wie KI

für die Erstellung von Texten, Flyern sowie Social-Media- und Printwerbung

genutzt werden kann. Die häufigsten KI-Anwendungen wurden

vorgestellt und hinsichtlich Funktionalität und Kosten gegenübergestellt.

Mit konkreten Tools und Beispielen wurde den 24 Teilnehmern

somit ein „KI-Werkzeugkasten“ zum Selberbasteln mit nach Hause

gegeben.

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