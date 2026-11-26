Welche Megatrends beeinflussen Unternehmen und wie lassen sich daraus neue Chancen entwickeln?

Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Workshop „KI-Trendscouting - Trends verstehen & Chancen nutzen“.

Im Mittelpunkt stand das Trend-KI-Baukastensystem, das den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Analyse zukünftiger Entwicklungen praxisnah vermittelt. Nach einer Einführung in die Methodik arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell an der Frage, welche Trends für ihr jeweiliges Unternehmen besonders relevant sind.

Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel und veränderte Kundenbedürfnisse lieferten wichtige Impulse für den Workshop und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie die künstliche Intelligenz Unternehmen dabei unterstützen kann, Zukunftsentwicklungen frühzeitig zu erkennen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und daraus konkrete Strategien abzuleiten.

„Die beiden Vortragenden Andreas Kornherr und Wendelin Regau von unseren Technologie- und Innovationspartnern konnten tolle Inputs liefern, wie man Trends für den eigenen Betrieb erkennt. Sie und Experten stehen unseren Unternehmen jederzeit zur Seite und unterstützen sie dabei, Innovationspotential zu erkennen und die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.“ so Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

© WKNÖ V.l.n.r.: Andreas Kornherr, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und Wendelin Regau.



