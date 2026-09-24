KI-Trendscouting: Unternehmen gestalten die Zukunft aktiv mit

Wie wirken sich gesellschaftliche und technologische Entwicklungen auf Unternehmen aus? Dieser Frage widmeten sich Unternehmer:innen beim Workshop „Vorsprung durch KI-Trendscouting“ im Innovation Lab der FH Wiener Neustadt. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit aktuellen Trends und Megatrends sowie deren Bedeutung für die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Gemeinsam mit Referentin Michaela Pehm, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Marketing, erarbeiteten die Teilnehmer:innen praxisnahe Ansätze, um Zukunftsentwicklungen frühzeitig zu erkennen und für ihr Unternehmen nutzbar zu machen.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der WKNÖ Bezirkstelle Wiener Neustadt in Kooperation mit dem Technologie- und InnovationsPartner (TIP) sowie der FH Wiener Neustadt. Besonders geschätzt wurde das interaktive Workshop-Format, das neben fachlichen Inputs auch ausreichend Raum für Austausch und individuelle Fragestellungen bot.

Die WKNÖ Bezirksstelle Wiener Neustadt bedankt sich herzlich bei der FH Wiener Neustadt für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und die Gastfreundschaft im Innovation Lab. Die erfolgreiche Kooperation zeigt einmal mehr, wie wichtig starke regionale Partnerschaften sind, um Unternehmen bei Zukunfts- und Innovationsthemen bestmöglich zu unterstützen.