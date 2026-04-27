Kiennast: Neuer Concept Store in Gars am Kamp eröffnet

Mit dem „Stilhaus 1585 – Concept Store by Kiennast“ hat das traditionsreiche Handelshaus Kiennast einen neuen Erlebnisort für Einkauf, Genuss und Begegnung eröffnet. Die Umsetzung erfolgte durch die Familie rund um Sarah Kiennast, die operative Leitung liegt bei Store Managerin Theresa Linhart-Plessl, den Einkauf verantwortet Alexandra Bogner.

Die Eröffnung stieß auf großes Interesse: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region und darüber hinaus nutzten die Gelegenheit, das neue Konzept kennenzulernen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Verkostungen und Live-Acts sorgte für eine durchgehend positive und lebendige Stimmung.

Der Store setzt auf regionale Produkte, faire Erzeugnisse und Kooperationen mit Produzent:innen aus der Umgebung. Ergänzt wird das Angebot durch eine integrierte Bar sowie Veranstaltungen, die den Standort als Treffpunkt in der Region stärken sollen.

Mit dem „Stilhaus 1585 – Concept Store by Kiennast“ setzt das Handelshaus auf „Einkauf, Genuss und Begegnung“. Das Stilhaus steht für regionale Produkte, faire Erzeugnisse und Kooperationen mit Produzent:innen aus der Umgebung. Ergänzt wird das Angebot durch eine integrierte Bar und Veranstaltungen.

www.kiennast.at