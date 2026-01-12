Kinojahr 2025: Branche deutlich stabilisiert – Zuversichtlicher Ausblick auf 2026

Nach einem herausfordernden Jahr 2024 zeigt sich die Kinobranche 2025 deutlich erholt. Die Besucherzahlen konnten sich stabilisieren und liegen vielerorts wieder auf dem Niveau von 2023. Parallel dazu entwickelten sich auch die Umsätze positiv. „2025 war für die Kinobranche insgesamt ein wesentlich besseres und stabileres Jahr als 2024. Das attraktive Filmangebot und die stärkere Eventisierung des Kinobesuchs haben maßgeblich zur Erholung beigetragen“, bilanziert Mario Hueber, Sprecher der Kinos in der Wirtschaftskammer NÖ.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung war die Rückkehr hochkarätiger Produktionen auf die große Leinwand. Internationale Blockbuster wie Lilo & Stitch, Ein Minecraft Film und aktuell Avatar sorgten ebenso für volle Säle wie erfolgreiche europäische Titel. „Besonders erfreulich ist, dass auch heimische Produktionen wieder stark performen. Der österreichische Film Aufputz is sorgt aktuell für ausgezeichnete Besucherzahlen und zeigt, dass regionale Inhalte beim Publikum ankommen“, so Hueber.

Erlebnis Kino: Qualität und Events im Fokus

Ein klarer Trend im Jahr 2025 war die stärkere Ausrichtung auf Qualität und Erlebnis. Premiumsäle, modernste Ton- und Bildformate sowie Specials wie Live-Übertragungen, Events und thematische Filmreihen gewannen weiter an Bedeutung. Gleichzeitig hat sich das Zusammenspiel zwischen Kino und Streaming weiter normalisiert. „Das Kino wird wieder stärker als besonderes Freizeiterlebnis wahrgenommen – genau darin liegt unsere große Stärke“, betont Hueber.

Herausforderungen bleiben bestehen

Trotz der positiven Entwicklung stehen die Kinos weiterhin vor großen Herausforderungen. Steigende Energie-, Personal- und Infrastrukturkosten belasten die Branche nach wie vor. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, das Kino klar zu positionieren und den Mehrwert des gemeinsamen Filmerlebnisses weiter auszubauen“, so Hueber.

Ausblick auf 2026: Vorsichtig optimistisch

Der Blick nach vorne fällt zuversichtlich aus. Für 2026 rechnet die Branche mit einer weiteren Stabilisierung der Besucherzahlen und einem insgesamt guten Kinojahr – vorausgesetzt, das angekündigte Film-Line-up kommt planmäßig in die Kinos. Auf die Besucher warten große Fortsetzungen bekannter Franchises wie Super Mario Galaxy Film, Minions 3, Avengers und Spiderman, ebenso wie neue Originalstoffe (Michael, Die Odyssee) und starke europäische Produktionen (Steckerlfischfiasko, Der perfekte Urlaub).

Moderate Preisanpassungen

Angesichts der anhaltenden Kostensteigerungen lassen sich moderate Preisanpassungen bei den Eintrittspreisen nicht vollständig vermeiden. „Unser Ziel bleibt es jedoch, Kino für möglichst viele Menschen leistbar zu halten und gleichzeitig ein hochwertiges Erlebnis zu bieten“, unterstreicht Hueber abschließend.

Die Branche in Zahlen

In Niederösterreich gibt es 24 Kinos mit insgesamt 101 Sälen und Leinwänden. Den Kinobesuchern stehen 17.163 Sitzplätze zur Verfügung, um Filme in modern ausgestatteten Häusern zu genießen.

© Hollywood Megaplex Mario Hueber, Sprecher der NÖ Kinos

Foto-Download