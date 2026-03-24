Klangwelten in Zwettl: Melanie Pazour

Das Musik- und Klangangebot von Melanie Pazour richtet sich an große wie kleine Kund:innen. Auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt, gibt es In Zwettl Einheiten für Erwachsene, für Eltern und ihre Kinder sowie für Schwangere.

Ziel ist neben der Entspannung auch „das Erleben von magischen, musikalischen Momenten, wie Melanie Pazour betont: „Musik und Klang begleiten mich schon mein ganzes Leben – sie sind für mich eine Quelle des Glücks und der Energie.“



