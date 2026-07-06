KLE-Bau GmbH: 20 Jahre Geschäftsführertätigkeit von Horst Loidolt

Die KLE-Bau GmbH feiert 20 Jahre Geschäftsführertätigkeit von Herrn Bmst. Ing. Loidolt. Das seit über 34 Jahren bestehende Unternehmen wird seit dem Jahr 2006 von Horst Loidolt geleitet, welcher maßgeblich zum großen Erfolg beiträgt.

Mit mittlerweile über 25 Arbeitnehmern ist das auf Terrassen- und Gartengestaltung sowie Pflasterungen spezialisierte Unternehmen ein solider Arbeitgeber in der Region. Das Langenzersdorfer Unternehmen ist sowohl für private Kundinnen und Kunden als auch für Geschäftskunden als zuverlässiger Partner bekannt.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gratuliert herzlich zum Jubiläum!

www.kle-bau.at