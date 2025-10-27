Zum Inhalt springen
© WKNÖ

KlimaP Stockerau- Chancen für die Wirtschaft

Stockerau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 27.10.2025

Das Ergebnis des Projektes „KlimaP Stockerau“ soll ein Klimaneutralitätsfahrplan für die Stadt sein, der konkrete Zielsetzungen und Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaziele auf kommunaler Ebene beschreibt.

Ziel ist die Klimaneutralität bis 2040- mit Schwerpunkt auf der Reduktion von CO2- Emissionen in Verkehr und Gebäuden.

Der Klimaneutralitätsfahrplan wird derzeit finalisiert und soll in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden.

© WKNÖ Projektbeteiligter Siegfried Gaida (8.v. links) informierte über den Energiefahrplan und die zu bearbeitenden Handlungsfelder Mobilität und Verkehr, Stationäre Energie, Abfall und Klimawandelanpassung. Im Bild die interessierten Stockerauer Unternehmer:innen und Christian Moser (9.v.links).