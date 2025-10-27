KlimaP Stockerau- Chancen für die Wirtschaft

Das Ergebnis des Projektes „KlimaP Stockerau“ soll ein Klimaneutralitätsfahrplan für die Stadt sein, der konkrete Zielsetzungen und Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Klimaziele auf kommunaler Ebene beschreibt.

Ziel ist die Klimaneutralität bis 2040- mit Schwerpunkt auf der Reduktion von CO2- Emissionen in Verkehr und Gebäuden.

Der Klimaneutralitätsfahrplan wird derzeit finalisiert und soll in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden.