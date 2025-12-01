KMU trifft KI: Praxislösungen für den Unternehmensalltag

Die Raiffeisen Regionalbank Mödling und die Wirtschaftskammer Mödling luden zu einer Ver­an­staltung unter dem Titel „KMU trifft KI – Praxis­lö­sungen für echte Herausforderungen“. Im Mittel­punkt stand die Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) gewinn­bringend in ihren Alltag integrieren können.

Kooperationspartner betonen Bedeutung moderner Technologien

Die Kooperationspartner eröffneten die Ver­an­stal­tung und unterstrichen die zunehmende Re­le­vanz moderner Technologien für KMU. Sie wollen Be­trie­be dabei unterstützen, Chancen zu erkennen und konkrete Lösungen nutzbar zu machen.



Praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungen

Keynote-Speakerin Ana Simic zeigte anhand anschaulicher Beispiele, wie KI-Tools bereits heute Einsparungen, Wettbewerbsvorteile und neue Perspektiven er­mög­lichen – von optimierten Arbeitsabläufen bis hin zu intelligenten Ent­schei­dungs­grundlagen.

Austausch und Networking

Nach den Vorträgen bot ein Buffet Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte. Die Veranstalter betonten die wachsende Bedeutung mo­derner Technologien für KMU und kündigten weitere Informationsangebote an.





Das große Interesse unserer Firmenkunden bestätigt uns, dass KI ein Thema ist, das Betriebe gerade jetzt stark be­schäftigt. Wir wollen sie dabei unterstützen, Chancen zu er­kennen und konkrete Lösungen in ihrem Alltag nutzbar zu machen. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kun­den, indem wir genau solche Informations­ver­an­staltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts­kammer regel­mäßig ermöglichen.