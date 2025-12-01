KMU trifft KI: Praxislösungen für den Unternehmensalltag
Rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer informierten sich in der WK-Bezirksstelle Mödling über den effizienten Einsatz von Künstlicher Intelligenz.
Die Raiffeisen Regionalbank Mödling und die Wirtschaftskammer Mödling luden zu einer Veranstaltung unter dem Titel „KMU trifft KI – Praxislösungen für echte Herausforderungen“. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) gewinnbringend in ihren Alltag integrieren können.
Kooperationspartner betonen Bedeutung moderner Technologien
Die Kooperationspartner eröffneten die Veranstaltung und unterstrichen die zunehmende Relevanz moderner Technologien für KMU. Sie wollen Betriebe dabei unterstützen, Chancen zu erkennen und konkrete Lösungen nutzbar zu machen.
Praxisnahe Einblicke und konkrete Lösungen
Keynote-Speakerin Ana Simic zeigte anhand anschaulicher Beispiele, wie KI-Tools bereits heute Einsparungen, Wettbewerbsvorteile und neue Perspektiven ermöglichen – von optimierten Arbeitsabläufen bis hin zu intelligenten Entscheidungsgrundlagen.
Austausch und Networking
Nach den Vorträgen bot ein Buffet Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte. Die Veranstalter betonten die wachsende Bedeutung moderner Technologien für KMU und kündigten weitere Informationsangebote an.