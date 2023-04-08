Kompetenz für nachhaltiges Bauen

Gleiß/Sonntagberg – Sitz der swisspor Österreich GmbH: Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Dämmstofflösungen für den Hoch- und Tiefbau. Als Teil der internationalen swisspor-Gruppe entwickelt und vertreibt swisspor innovative Produkte für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen. Mit mehreren Produktions- und Vertriebsstandorten in Österreich begleitet das Unternehmen Bauprojekte von der Planung bis zur Umsetzung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit EPSolutely übernimmt swisspor EPS-Baustellenreste direkt von Baustellen und führt diese dem Recyclingkreislauf zu. Das aufbereitete Material wird als wertvoller Rohstoff für neue Anwendungen wiederverwendet. So werden Ressourcen geschont, Abfälle reduziert und Materialien langfristig im Wirtschaftskreislauf gehalten.

Ab 2026 erweitert swisspor Österreich sein Angebot um innovative Lösungen aus den Bereichen Dämmen, Dichten und Heizen. Zum neuen Sortiment zählen Flächenheiz- und Kühlsysteme für energieeffiziente Gebäudetechnik, hochwertige Dämm- und Bauplatten für Neubau- und Sanierungsprojekte sowie moderne Duschboards für zeitgemäße Badlösungen.

Mit rund 4.500 Mitarbeitern konzernweit und rund 60 Mitarbeitern am Standort Gleiß/Sonntagberg unterstreicht swisspor seine Rolle als kompetenter und zukunftsorientierter Partner der Bauwirtschaft.

Unterstützung kam von der WKNÖ, Abteilung Umweltpolitik. „Die WKO Niederösterreich ist ein wertvoller Partner für die heimischen Unternehmen – kompetent, praxisnah und verlässlich. Besonders in den Bereichen Umweltpolitik und CE-Kennzeichnung bietet sie wichtige Orientierung und unterstützt Betriebe dabei, komplexe Anforderungen sicher und erfolgreich umzusetzen. Für die ausgezeichnete Beratung und die engagierte Unterstützung möchte ich mich herzlich bedanken“, betont Markus Donabauer, Lean- und Prozessmanagement sowie stellvertretender Leiter Produktion.

www.swisspor.com

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE