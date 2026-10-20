Konfliktmanagement im Betrieb

Konflikte gehören zum Arbeitsalltag und entstehen in Teams, zwischen Kolleg:innen sowie im Kontakt mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen.

Entscheidend ist dabei nicht, ob Konflikte auftreten, sondern wie mit ihnen umgegangen wird. Richtig angesprochen und bearbeitet, können Konflikte zu mehr Klarheit, besseren Entscheidungen und nachhaltigeren Beziehungen beitragen. In ihrem Impulsvortrag gab Alexandra Neuhofer in der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf, praxisnahe Einblicke in typische Konfliktdynamiken.

Die Vortragende zeigte auf, wie Kommunikation auch in herausfordernden Situationen konstruktiv gestaltet werden kann und vermittelt wertvolle Impulse für einen lösungsorientierten Umgang mit Konflikten im Berufsalltag. FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas bedankten sich bei Alexandra Neuhofer für den sehr interessanten Abend.