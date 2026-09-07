Korneuburger Zehner stärkt regionalen Einkauf

Mit dem Korneuburger Zehner und der Regionalitätskampagne „Mir ist's nicht egal, ich kauf lokal!“ setzen das Stadtmarketing Korneuburg und die Wirtschaftskammer Niederösterreich ein starkes Zeichen für regionale Wertschöpfung und lebendige Ortszentren.

Regionalität bewusst stärken

Die WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal macht bereits seit 2024 auf die Bedeutung regionaler Betriebe aufmerksam. Lokale Einkäufe sichern Arbeitsplätze, stärken Unternehmen vor Ort und tragen zur hohen Lebensqualität in Niederösterreich bei. Die Initiative richtet sich an Betriebe ebenso wie an Konsumentinnen und Konsumenten aller Generationen und setzt auf eine breite Online- und Offline-Kommunikation.

Kaufkraft bleibt in der Stadt

Auch in Korneuburg prägen zahlreiche Handels-, Gastronomie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe das wirtschaftliche Leben. Wer regional einkauft, stärkt die Unternehmen vor Ort und trägt dazu bei, die Vielfalt des Angebots langfristig zu sichern. Ein bewährtes Instrument dafür ist der Korneuburger Zehner. Der Einkaufsgutschein kann derzeit bei 72 Akzeptanzbetrieben eingelöst werden. Damit bleibt Kaufkraft in der Stadt und unterstützt direkt die regionale Wirtschaft.

Ein Geschenk für viele Möglichkeiten

Ob Geburtstag, Jubiläum oder Dankeschön, der Korneuburger Zehner verbindet Schenken mit regionalem Nutzen. Die Beschenkten können aus einem breiten Angebot wählen, während die Wertschöpfung in Korneuburg bleibt. Den Korneuburger Zehner erhalten Sie zum Gegenwert von 10 Euro im Stadtmarketing Korneuburg, Hauptplatz 39, 2100 Korneuburg (Eingang gegenüber Raiffeisen Bank Korneuburg) zu den Öffnungszeiten und bitte um Bezahlung in Bar.

Starke Betriebe vor Ort

Das Stadtmarketing Korneuburg setzt gemeinsam mit den Betrieben auf starke regionale Kreisläufe. Denn eine attraktive Innenstadt, erfolgreiche Unternehmen und eine hohe Lebensqualität hängen eng miteinander zusammen. Wer den Korneuburger Zehner nutzt oder bewusst lokal einkauft, investiert in die Zukunft der Region.

Andreas Minnich, Stv. Obmann des Stadtmarketing Korneuburg und Obmann der WKNÖ Bezirksstelle Stockerau-Korneuburg: „Jeder Einkauf bei einem Korneuburger Betrieb und jeder eingelöste Korneuburger Zehner stärkt die regionale Wirtschaft unmittelbar. So bleibt Kaufkraft in der Stadt, sichert Arbeitsplätze und unterstützt die Vielfalt unseres lokalen Angebots.“



Weitere Informationen sowie eine aktuelle Liste aller Akzeptanzbetriebe finden Sie unter: www.korneuburg.gv.at/Korneuburger_Zehner



