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© Tanja Wagner

Kosmetikerzeugertagung 2026

Austausch, Fachwissen und Branchentrends

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 08.04.2026

Am 18. März 2026 fand die diesjährige Kosmetikerzeugertagung mit rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Die Veranstaltung bot eine wichtige Plattform für fachlichen Austausch, aktuelle Informa­tionen und Vernetzung innerhalb der Branche.

Dr. Theresa Friedrich begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Tagung. Anschließend startete ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm.

Regulatorische Entwicklungen im Fokus (Vormittag)

  • Neuregulierung allergener Duftstoffe – Deklaration und praktische Umsetzung
    Referent: Dr. Bernhard Fellenberg
    Inhalt:
    Überblick über die neuen Anforderungen zur Deklaration allergener Duftstoffe
    Hinweise zur praktischen Umsetzung und zu erwartenden Herausforderungen
  • Gesetzliche Neuerungen in der Kosmetikerzeugung
    Referentin: Dr. Karin Gromann
    Inhalt:
    Aktuelle legistische Entwicklungen
    Relevante gesetzliche Anpassungen
    Ausblick auf kommende Änderungen

Fachvorträge am Nachmittag

  • Aktuelle Situation rund um Ethanol
    Referent: Dr. Marko Sušnik (Online-Vortrag)
    Inhalt:
    Einordnung der aktuellen Ausgangslage und Problemstellung
    Einschätzung zur künftigen Verwendung von Ethanol
    Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen
  • Update zur EU-Entwaldungsverordnung
    Referentin: Sophie Freudhofmaier
    Inhalt:
    Mögliche Betroffenheit der Branche
    Ausblick auf Anforderungen der Verpackungsverordnung (PPWR)

Begleitende Fachausstellung

Folgende Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen:

  • Natural Products & Drugs GmbH
  • Gustav Grolman GmbH & Co KG
  • Lithos Natural GmbH
  • DI Ewald Babka
  • Enantis s.r.o.

Die Kosmetikerzeugertagung 2026 bot erneut wertvolle Einblicke in aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel durchwegs sehr positiv aus.