Kosmetikerzeugertagung 2026
Austausch, Fachwissen und Branchentrends
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 08.04.2026
Am 18. März 2026 fand die diesjährige Kosmetikerzeugertagung mit rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.
Die Veranstaltung bot eine wichtige Plattform für fachlichen Austausch, aktuelle Informationen und Vernetzung innerhalb der Branche.
Dr. Theresa Friedrich begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Tagung. Anschließend startete ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm.
Regulatorische Entwicklungen im Fokus (Vormittag)
- Neuregulierung allergener Duftstoffe – Deklaration und praktische Umsetzung
Referent: Dr. Bernhard Fellenberg
Inhalt:
Überblick über die neuen Anforderungen zur Deklaration allergener Duftstoffe
Hinweise zur praktischen Umsetzung und zu erwartenden Herausforderungen
- Gesetzliche Neuerungen in der Kosmetikerzeugung
Referentin: Dr. Karin Gromann
Inhalt:
Aktuelle legistische Entwicklungen
Relevante gesetzliche Anpassungen
Ausblick auf kommende Änderungen
Fachvorträge am Nachmittag
- Aktuelle Situation rund um Ethanol
Referent: Dr. Marko Sušnik (Online-Vortrag)
Inhalt:
Einordnung der aktuellen Ausgangslage und Problemstellung
Einschätzung zur künftigen Verwendung von Ethanol
Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen
- Update zur EU-Entwaldungsverordnung
Referentin: Sophie Freudhofmaier
Inhalt:
Mögliche Betroffenheit der Branche
Ausblick auf Anforderungen der Verpackungsverordnung (PPWR)
Begleitende Fachausstellung
Folgende Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen:
- Natural Products & Drugs GmbH
- Gustav Grolman GmbH & Co KG
- Lithos Natural GmbH
- DI Ewald Babka
- Enantis s.r.o.
Die Kosmetikerzeugertagung 2026 bot erneut wertvolle Einblicke in aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel durchwegs sehr positiv aus.