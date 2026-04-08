Kosmetikerzeugertagung 2026

Am 18. März 2026 fand die diesjährige Kosmetikerzeugertagung mit rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Die Veranstaltung bot eine wichtige Plattform für fachlichen Austausch, aktuelle Informa­tionen und Vernetzung innerhalb der Branche.

Dr. Theresa Friedrich begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Tagung. Anschließend startete ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm.

Regulatorische Entwicklungen im Fokus (Vormittag)



Neuregulierung allergener Duftstoffe – Deklaration und praktische Umsetzung

Referent: Dr. Bernhard Fellenberg

Inhalt:

Überblick über die neuen Anforderungen zur Deklaration allergener Duftstoffe

Hinweise zur praktischen Umsetzung und zu erwartenden Herausforderungen

Referent: Dr. Bernhard Fellenberg Inhalt: Überblick über die neuen Anforderungen zur Deklaration allergener Duftstoffe Hinweise zur praktischen Umsetzung und zu erwartenden Herausforderungen Gesetzliche Neuerungen in der Kosmetikerzeugung

Referentin: Dr. Karin Gromann

Inhalt:

Aktuelle legistische Entwicklungen

Relevante gesetzliche Anpassungen

Ausblick auf kommende Änderungen

Fachvorträge am Nachmittag

Aktuelle Situation rund um Ethanol

Referent: Dr. Marko Sušnik (Online-Vortrag)

Inhalt:

Einordnung der aktuellen Ausgangslage und Problemstellung

Einschätzung zur künftigen Verwendung von Ethanol

Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen

Referent: Dr. Marko Sušnik (Online-Vortrag) Inhalt: Einordnung der aktuellen Ausgangslage und Problemstellung Einschätzung zur künftigen Verwendung von Ethanol Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen Update zur EU-Entwaldungsverordnung

Referentin: Sophie Freudhofmaier

Inhalt:

Mögliche Betroffenheit der Branche

Ausblick auf Anforderungen der Verpackungsverordnung (PPWR)

Begleitende Fachausstellung

Folgende Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen:

Natural Products & Drugs GmbH



Gustav Grolman GmbH & Co KG



Lithos Natural GmbH



DI Ewald Babka



Enantis s.r.o.

Die Kosmetikerzeugertagung 2026 bot erneut wertvolle Einblicke in aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fiel durchwegs sehr positiv aus.