Kosmetikstudio Schüttengruber im Gesundheitszentrum Hochstraß

Seit 2025 betreibt Kosmetikmeisterin Renée Schüttengruber ihr Kosmetikstudio im Gesundheitszentrum Hochstraß, Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf. Neben klassischen Anwendungen legt die Unternehmerin ihren Schwerpunkt auf Säurebehandlungen, Clean Skin-Aknebehandlungen und Microneedling gegen Falten, Narben und Altersflecken. Darüber hinaus ist sie als Autorin in den Bereichen Hautgesundheit und Pflanzenwissen aktiv und plant für Oktober die Veröffentlichung ihres Hautratgebers.

www.schuettengruber.com