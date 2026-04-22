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Kosmetikstudio Schüttengruber im Gesundheitszentrum Hochstraß

Hochstraß

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Aktualisiert am 22.04.2026

Seit 2025 betreibt Kosmetikmeisterin Renée Schüttengruber ihr Kosmetikstudio im Gesundheitszentrum Hochstraß, Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf. Neben klassischen Anwendungen legt die Unternehmerin ihren Schwerpunkt auf Säurebehandlungen, Clean Skin-Aknebehandlungen und Microneedling gegen Falten, Narben und Altersflecken. Darüber hinaus ist sie als Autorin in den Bereichen Hautgesundheit und Pflanzenwissen aktiv und plant für Oktober die Veröffentlichung ihres Hautratgebers.

www.schuettengruber.com

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© WKNÖ Renée Schüttengruber begrüßte WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt in ihrem Kosmetikstudio in Hochstraß