Innovationskraft, Zukunftsorientierung und natürlich Kreativität - Niederösterreichs Gewerbe und Handwerk verfügt über eine Fülle an Unternehmen, die diese Werte in ganz besonderer Weise leben und vorleben. Besonders hervorstechende Unternehmensprojekte wurden nun im Rahmen der „kreativ in die Zukunft“-Preisverleihung 2026 im Cinema Paradiso in St. Pölten durch WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber und Jochen Flicker, den Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), ausgezeichnet. „Es sind unsere Unternehmen, die mit ihrem Mut, ihrem Unternehmergeist und ihrer Innovationskraft unser Land nach vorne bringen“, betonte Eisenhuber. Und Flicker: „Gerade in anspruchsvollen Zeiten ist es umso wichtiger, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich etwas trauen und gute Ideen haben, vor den Vorhang zu holen.“

Vergeben wurden die Preise in den drei Kategorien Produktentwicklung und Dienstleistung, Handwerk und Gestaltung sowie Design. Zusätzlich wurde ein Preis für herausragende Lehrlingsarbeiten vergeben.

Die Preisträger

Handwerk und Gestaltung:

Fa. Matthias Reichart, Ollern (Bez. Tulln)

Projekt: „Neugestaltung Altarraum Pfarrkirche Sollenau“





Fa. Matthias Reichart, Ollern (Bez. Tulln) Projekt: „Neugestaltung Altarraum Pfarrkirche Sollenau“ Design:

Bettina Leeb Handgemachte Keramik, Vitis (Bez. Waidhofen/Thaya)

Projekt: „Waldviertler Keramik trifft Fine Dining“





Bettina Leeb Handgemachte Keramik, Vitis (Bez. Waidhofen/Thaya) Projekt: „Waldviertler Keramik trifft Fine Dining“ Produktentwicklung und Dienstleistung:

Atelier Baldrian & Hackel OG, Moorbad Harbach (Bez. Gmünd)

Projekt: „Nachhaltige Spielwaren aus Österreich“





Atelier Baldrian & Hackel OG, Moorbad Harbach (Bez. Gmünd) Projekt: „Nachhaltige Spielwaren aus Österreich“ Lehrlingspreis:

Rubner Holzbau GmbH, Ober-Grafendorf (Bez. St. Pölten)

Projekt: „Gipfelkreuz Hohenstein“

Der „kreativ in die Zukunft“-Preis wurde heuer zum 32. Mal vergeben. Insgesamt 87 Unternehmensprojekte wurden für eine Auszeichnung in einer der drei Kategorien eingereicht. Die Gewinner können sich über ein Preisgeld von jeweils 3.000 Euro freuen. Der Lehrlingspreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Die weiteren fünf eingereichten Lehrlingsprojekte erhalten jeweils eine Anerkennung von 100 Euro.

Die Projekte im Detail

Kategorie Handwerk und Gestaltung

Fa. Matthias Reichart, Matthias Reichart, „Neugestaltung Altarraum Pfarrkirche Sollenau“, 3004 Ollern, www.mr-metall.design

Im Rahmen der Neugestaltung des Altarraums der Pfarrkirche zum Guten Hirten im Steinfeld Sollenau wurde die Fa. Matthias Reichart Metalldesign mit der Planung und Ausführung umfangreicher Messingarbeiten beauftragt. Das Projekt umfasste die Anfertigung Altar, Ambo, Vortragekreuz, Ewiges Licht und diverse Kerzenleuchter. Matthias Reichart wählte für seien Arbeit massives Messingblech, das den kraftvollen und beständigen Charakter der Objekte unterstreicht. Unter dem Titel „Handwerk trifft Technologie gelang es mit aufwendigen computergestützten Fertigungstechniken und präziser traditioneller Handwerkskunst des Metalldesigners und Gürtlers, Kunst, Design und Handwerk in höchster Qualität zu verbinden.

© Josef Bollwein Die Kategorie „Handwerk und Gestaltung“ gewann Matthias Reichart (v.l.): WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Landesinnungsmeister-Stv. Matthias Jansch (Metalltechniker NÖ), WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, Sieger Matthias Reichart und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ)

Kategorie Design

Bettina Leeb Handgemachte Keramik, Bettina Leeb, „Waldviertler Keramik trifft Fine Dining“, 3902 Vitis, www.instagram.com/werkstatt_leeben

Die Keramikerin Bettina Leeb erhielt den Auftrag, für das neu eröffnete Restaurant „Zimmerl“ in Waidhofen an der Thaya eine außergewöhnliche Geschirrserie zu entwerfen und zu produzieren. Die Geschirrkreation besteht aus Steinzeug und umfasst insgesamt 224 Teile. Die Keramikstücke aus schwarzem, grauem und weißem Ton wurden mit viel Liebe zum Detail auf der Drehscheibe hergestellt und anschließend bei 950 Grad schrüh- und danach bei 1240 Grad glasurgebrannt. Eine Besonderheit des Designs ist eine spezielle Funktion: der Entwurf wurde so gestaltet, dass bei vielen Teilen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite angerichtet werden kann und dadurch zahlreiche originelle Verwendungsmöglichkeiten entstehen. Ein herausragender Entwurf, eine formal anspruchsvolle Umsetzung und außergewöhnliche handwerkliche Qualität für das Fine Dining Erlebnis im Waldviertel!

© Josef Bollwein Bettina Leeb holte sich den Sieg in der Kategorie „Design“ (v.l.): WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, Siegerin Bettina Leeb und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ)

Kategorie Produktentwicklung und Dienstleistung

Atelier Baldrian & Hackel OG, Mag.a Brigitte Baldrian „Nachhaltige Spielwaren aus Österreich“, 3970 Moorbad Harbach, www.baldrianhackel.com; www.instagram.com/atelier_baldrianhackel/

Das Atelier Baldrian & Hackel ist eine familiengeführte Manufaktur und produziert seit 2011 im Waldviertler Oberland nachhaltige Spielwaren, Bilderbücher, Lernmaterial und Papeterie. Brigitte Baldrian setzt dabei konsequent auf handgemalte, möglichst realistische Illustrationen, die von ihr aufwendig von Hand gezeichnet werden. Gerade dieser Ansatz einer entschlossen regionalen und klimafreundlichen Spielwaren-Produktion in der strukturschwachen Region des oberen Waldviertels, ist bei diesem Projekt ganz besonders hervorzuheben. Die robusten und plastikfreien Produkte der Baldrian & Hackel OG öffnen ein Fenster zur heimischen Natur und erweitern so die Artenkenntnisse aller Zielgruppen auf spielerische Art. Das Unternehmen beliefert bereits über 200 Wiederverkäufer im ganzen EU-Raum, betreibt einen tollen Instagram-Kanal mit beeindruckenden 25.000 Follower:innen und beschäftigt mittlerweile sogar einen Lehrling.

© Josef Bollwein Brigitte Baldrian konnte sich über den ersten Platz in der Kategorie „Produktentwicklung und Dienstleistung“ freuen (v.l.): WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, Gewinnerin Brigitte Baldrian und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ)

Kategorie Lehrlingsarbeit

Rubner Holzbau GmbH, Manuela Floh, „Gipfelkreuz Hohenstein“, 3200 Obergrafendorf, www.rubner.com/de/holzbau

Ein junges Team der Rubner Holzbau GmbH, bestehend aus fünf jungen Fachkräften vom 1. bis zum 3. Lehrjahr, hat ein neues Gipfelkreuz für den Hohenstein, die höchste Erhebung des Pielachtals, geplant, gefertigt und montiert. Das rund vier Meter hohe Kreuz aus heimischem Lärchenholz wurde mit traditioneller Blattverbindung händisch zusammengebaut und erhielt auf der Vorderseite kunstvolle Kerbschnitzereien. Aber auch das alte Kreuz wurde nicht einfach entsorgt, sondern daraus eine Bank und ein passender Sessel gezimmert und so Erinnerungsstücke mit Geschichte geschaffen.

© Josef Bollwein Den Lehrlingspreis holte sich ein Team von der Rubner Holzbau Gmbh (v.l.): WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber, Siegfried Kreditsch, Leonhard Schweiger, Florian Resch, Martin Heiss (alle Rubner Holzbau) und Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ).

© Josef Bollwein Die Gewinnerinnen und Gewinner der vier Kategorien mit Jurymitgliedern und Gratulanten (v.l.): Thomas Fessel (Landesinnungsmeister Kunsthandwerke NÖ), WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Spartenobmann Jochen Flicker (Gewerbe und Handwerk NÖ), die Gewinnerinnen und Gewinner Matthias Reichart, Bettina Leeb, Brigitte Baldrian, Florian Resch, Leonhard Schweiger, WKNÖ-Präsidentin Monika Eisenhuber, Daniel Daurer (Landesinnungsmeister Friseure NÖ), Matthias Jansch (Landesinnungsmeister-Stv. Metalltechniker NÖ) und Andreas Kandioler (Lanbdesinnungsmeister Mechatroniker NÖ)

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