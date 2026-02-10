Kreative Impulse für den Handel – Bettina Liehr zu Gast in der Bezirksstelle Mödling

Zu einem inspirierenden Austausch trafen sich kürzlich die Unternehmerin Bettina Liehr aus Kaltenleutgeben mit der FIW-Bezirksvorsitzenden Elisabeth Dorner sowie der Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller in den Räumlichkeiten der Bezirksstelle Mödling. Im Mittelpunkt des Treffens standen aktuelle Themen rund um Verkaufsförderung, kreative Präsentationskonzepte und Chancen für Einzelunternehmer:innen im regionalen Wirtschaftsraum.

Bettina Liehr, die seit Herbst 2025 als Ein-Personen-Unternehmerin mit ihrem Unternehmen ShopTaleStudio e.U. tätig ist, nutzte die Plattform, um ihre Erfahrungen im Bereich Visual Merchandising und Schaufenster-Gestaltung vorzustellen. Mit einem Fokus auf kreatives Shop-Design, Branding und strategische Warenpräsentation unterstützt Liehr Unternehmen dabei, ihre Verkaufsflächen wirkungsvoll zu inszenieren und Kund:innen emotional anzusprechen – vom Schaufenster bis zur gesamten Verkaufsfläche.

Im Gespräch mit Bezirksvorsitzender Dorner und Bezirksstellenleiterin Lautermüller wurden die Bedeutung starker visueller Konzepte für lokale Betriebe sowie praktische Ansätze zur Stärkung der regionalen Handelslandschaft beleuchtet. „Die Präsentation von Waren ist heute mehr als bloße Dekoration – sie ist ein entscheidender Faktor für Kundenbindung und Umsatzsteigerung“, so Liehr, die ihre kreative Ader in genau diesem Feld auslebt und Unternehmer*innen bei der Umsetzung maßgeschneiderter authentischer Lösungen begleitet.

Dorner betonte die Relevanz solcher Impulse: „Gerade in Zeiten sich wandelnder Konsumgewohnheiten zählt jede Möglichkeit, um Sichtbarkeit und Attraktivität des lokalen Handels zu erhöhen. Wir freuen uns, mit Frau Liehr eine regionale Expertin im Haus zu haben.“ Lautermüller ergänzte: „Der persönliche Austausch zwischen Unternehmer:innen und der WK-Bezirksstelle stärkt das Netzwerk und schafft konkrete Mehrwerte für unsere Mitgliedsbetriebe.“

Linktipp: https://www.shoptale.studio/