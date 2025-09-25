Kreatives Marketing fürs eigene Unternehmen

Beim Marketing-Praxis Workshop in Krems wurden gemeinsam neue Ideen entwickelt und wertvolle Impulse für die Praxis erarbeitet.



Die beiden erfahrenen Trainer Peter Dollack und Andreas Roffeis begleiteten den Workshop mit ihrem Know-How und gaben hilfreiche Einblicke aus ihrer langjährigen Erfahrung. Neben spannenden Inhalten stand auch Netzwerken im Fokus – ein Gewinn für alle Beteiligten.



Der zweite Teil des Workshops folgt demnächst.



Mehr Informationen unter www.marketing-workshop.at.

© WKNÖ Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck (2.v.l.), Andreas Roffeis (6.v.l.) und Peter Dollack (re) mit den lernfreudigen Teilnehmer:innen des Marketing Praxis -Workshops.