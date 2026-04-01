Kroatischer Genuss in Baden

Am Kaiser-Franz-Ring 8 in Baden eröffnete Blaže Brajdić sein Feinkostgeschäft FINO und bringt damit die kulinarische Vielfalt Kroatiens in die Stadt. Zur Eröffnung hießen WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Harald Schachl, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Baden und Ulrike List (Stadtmarketing Baden-Obfrau) den neuen Unternehmer herzlich in der Badener Geschäftswelt willkommen. Brajdić kennt seine Lieferanten persönlich und wählt die Produkte direkt bei den lokalen Produzenten in Kroatien aus. Das Sortiment überzeugt u.a. mit erlesenen Weinen, würzigem Rohschinken (Pršut), feinen Käsesorten, hochwertigem Olivenöl und saisonalen Schmankerln. Wer ein außergewöhnliches Geschenk sucht, wird mit individuellen Genussboxen und Firmenpräsenten bestens bedient. Ein Besuch lohnt sich. Kroatische Lebensfreude, ehrliche Produkte und echte Beratung sind bei Fino inklusive.

© zVg Seitens der WKNÖ Bezirksstelle Baden gratulierten Inhaber Blaže Brajdić (2.v.r.) Nisret Bujari, Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und JW Baden Bezirksvorsitzender Harald Schachl.