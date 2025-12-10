Künstliche Intelligenz trifft regionale Wirtschaft – erfolgreicher Rotary-Abend in der WKNÖ Bezirksstelle Wiener Neustadt

Volles Haus in der Bezirksstelle Wiener Neustadt der Wirtschaftskammer Niederösterreich: Rund 30 Gäste folgten der Einladung zu einem spannenden Abend im Zeichen von Vernetzung, Service und Zukunftstechnologien.

Nach der Begrüßung durch Rotary-Präsidenten Martin Trenker gab Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter einen kompakten Überblick über das vielseitige Serviceangebot der WKNÖ-Bezirksstellen – ergänzt durch aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zum Wirtschaftsstandort Wiener Neustadt.

Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Vortrag von Florentina Zach vom Institut für Artificial Intelligence und Andreas Kornherr (WKNÖ, T.I.P.). Die beiden zeigten praxisnah, wo Künstliche Intelligenz bereits heute zum Einsatz kommt und welches Potenzial sie für Betriebe in der Region bietet.

Der gelungene Abend bot nicht nur fachliche Impulse, sondern auch reichlich Gelegenheit zum persönlichen Austausch.