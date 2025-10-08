Kulinarische Innovation trifft Familiengeschichte – Betriebsbesuch bei Diana Liu (Taku Zwettl)

Im Rahmen von Frau in der Wirtschaft besuchte Obfrau Anne Blauensteiner gemeinsam mit Stadtrat Thomas Weiss das neu eröffnete chinesische Restaurant „Taku“ in Zwettl. Gastgeberin Diane Liu präsentierte stolz den Familienbetrieb, den sie Anfang September gemeinsam mit ihrem Mann von ihrem Vater Sensen Liu übernommen hat.

Mit viel Engagement und neuen Ideen wurde das Restaurant modernisiert und um eine Sushi-Bar erweitert. Besonders hervorzuheben ist das klare Bekenntnis zu Qualität und Gesundheit: Im „Taku“ wird bewusst ohne Glutamat gekocht – ein Zeichen für authentische asiatische Küche mit Verantwortung.

Der Besuch bot Gelegenheit zum persönlichen Austausch über die Herausforderungen und Chancen in der Gastronomie sowie zur Wertschätzung des unternehmerischen Muts und der Innovationskraft der Familie Liu. Das „Taku“ steht für kulinarische Vielfalt, gelebte Familiengeschichte und einen gelungenen Neustart mitten in Zwettl.