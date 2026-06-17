Kultshirt feiert Jubiläum
Enzesfeld-Lindabrunn
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 17.06.2026
Seit 15 Jahren vertreibt Unternehmerin Elke Novak an ihrem Standort in der Wiener Neustädterstraße 6 in Enzesfeld-Lindabrunn Bekleidung für Beruf, Freizeit und Sport sowie PSA-Sicherheitskleidung. „Unsere Kunden schätzen unsere individuellen Produkte und die persönliche Beratung im Schauraum“ betont Novak anlässlich der Jubiläumsfeier, zu der Geschäftspartner, Stammkunden und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen.