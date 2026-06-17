Kultshirt feiert Jubiläum

Seit 15 Jahren vertreibt Unternehmerin Elke Novak an ihrem Standort in der Wiener Neustädterstraße 6 in Enzesfeld-Lindabrunn Bekleidung für Beruf, Freizeit und Sport sowie PSA-Sicherheitskleidung. „Unsere Kunden schätzen unsere individuellen Produkte und die persönliche Beratung im Schauraum“ betont Novak anlässlich der Jubiläumsfeier, zu der Geschäftspartner, Stammkunden und Vertreter aus Politik und Wirtschaft kamen.

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© zVg V.l.: WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Jubilarin Elke Novak, Frau in der Wirtschaft Bezirksvertreterin Angela Fischer-Steinacher und Vizebürgermeister Herbert Haderer



