Kultur und Geld: Kundenveranstaltung in Baden

Kultur trifft Finanzwissen

Links Finanzdienstleister NÖ

Am 18. September begrüßte Ing. Walter Kick im Namen der Fachgruppe Finanzdienstleister Niederösterreich zahlreiche Mitglieder gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden zur Kundenveranstaltung „Kultur und Geld“ in der Bezirksstelle Baden. Die Veranstaltung bot eine gelungene Verbindung aus Kultur, fachlichem Austausch und persönlichem Networking.



Einblicke in Europas größte Open-Air-Fotogalerie

Nach einem Sektempfang erhielten die Gäste im Rahmen einer Führung von Renate Ryba durch das Festival La Gacilly-Baden Photo 2026 spannende Einblicke in Europas größte Open-Air-Fotogalerie. Unter dem diesjährigen Motto „SO BRITISH!“ verwandelt das Festival die Badener Innenstadt, Parks und Gärten in einen einzigartigen Ausstellungsraum mit rund 1.500 großformatigen Fotografien international renommierter Künstlerinnen und Künstler.

Die beeindruckenden Werke widmen sich nicht nur der britischen Fotografie und Kultur, sondern greifen auch Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Entwicklungen auf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten dabei Kunst und gesellschaftlich relevante Fragestellungen aus einer neuen Perspektive betrachten und zahlreiche spannende Eindrücke sammeln.



Aktuelle Perspektiven für die Kapitalmärkte

Anschließend erhielten die Gäste bei zwei Fachvorträgen wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Kapitalmärkte. Die Themen „Rohstoffe – entscheidend für die Zukunft“ sowie „Drawdowns im Griff – mit Flexibilität und Research langfristig erfolgreich investieren“ stießen auf großes Interesse und führten zu angeregten Diskussionen.



Den ersten Vortrag hielt Michael Kopf, Vertriebsleiter Österreich & Deutschland der Commodity Capital AG. Er beleuchtete die zunehmende Bedeutung von Rohstoffen für die wirtschaftliche Entwicklung und zeigte auf, warum diese als unverzichtbare Grundlage für zahlreiche Zukunftstechnologien und die globale Transformation gelten.



Im Anschluss referierte Jörg Peter Kroll, Vertriebsleiter Österreich der DJE Kapital AG, zum Thema „Drawdowns im Griff – mit Flexibilität und Research langfristig erfolgreich investieren“. Dabei stellte er Strategien vor, wie Anlegerinnen und Anleger Marktphasen mit erhöhten Schwankungen besser bewältigen können und welche Rolle fundierte Analysen sowie flexible Investmentansätze für einen nachhaltigen Anlageerfolg spielen.



Networking bei Weinverkostung und Heurigenbuffet

Beim anschließenden Ausklang mit einer Weinverkostung und einem Heurigenbuffet des Weinguts Dungel aus Leobersdorf nutzten die Gäste die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Vortragenden sowie untereinander.



Die positive Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigte einmal mehr den Mehrwert dieser gelungenen Kombination aus kulturellen Erlebnissen, fachlichem Input und Networking.