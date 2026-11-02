Landesinnungstagung 2026: Landesinnung der Gesundheitsberufe NÖ

Am 23. September 2026 fand die Landesinnungstagung der Landesinnung der Gesundheitsberufe Niederösterreich statt.

Zahlreiche Mitglieder der Landesinnung folgten der Einladung von Landesinnungsmeister Markus Gschweidl.

Den Auftakt bildete eine spannende Erlebnisführung durch das Besucherkraftwerk Ybbs-Persenbeug, bei der die Unternehmerinnen und Unternehmer interessante Einblicke in die Stromerzeugung aus Wasserkraft erhielten.

Anschließend wurde die Landesinnungstagung im Babenbergerhof in Ybbs an der Donau abgehalten, wobei Informationen zu wesentlichen Themen der Branche und der fachliche Austausch im Zentrum standen. Und natürlich kam beim Landesinnungstag auch das Networking nicht zu kurz.

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