Landesinnungstagung der chemischen Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger

Die Landesinnungstagung fand am 25. September 2025 im Museum Niederösterreich in St. Pölten statt und es durften etwa 50 Teilnehmer:innen begrüßt werden. Gestartet wurde mit einer Führung durch die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“. Landesinnungsmeister Michael Svoboda führte anschließend durch das Programm. Zu Beginn wurde das neu gewählte und durch Experten ergänzte Team der Landesinnung vorgestellt – aufgrund der fachlichen Breite der in der Landesinnung vertretenen Branchen benötigt es auch Experten, die in den einzelnen Berufsgruppen die Anliegen der Unternehmen:innen fachlich erfassen, weitertragen und unterstützen können.

Die aktuellen Berufsgruppensprecher:innen der Landesinnung lauten:

Berufsgruppensprecher Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung : Christian Kunz

: Berufsgruppensprecher Hausbetreuung : Michael Svoboda

: Berufsgruppensprecher Schädlingsbekämpfung : Rainer Sigmund

: Berufsgruppensprecher Kosmetikerzeugung : Theresa Friedrich

: Berufsgruppensprecher Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller : Harald Wächter

: Berufsgruppensprecher Chemische Laboratorien : Christian Ditz

: Berufsgruppensprecher Pyrotechnik : Thomas Köchl

: Berufsgruppensprecher Erzeugung chemisch-technischer Produkte : Johann Spies

:

Michael Svoboda berichtete von den aktuellen Angeboten der Landesinnung wie das Kalkulationstool sowie die Sprach-App und den Infofilmen für Gebäudereiniger und Hausbetreuer, über Fördermöglichkeiten bis hin zur Branchenwerbung und gesetzten Schritten im Bereich der Nachhaltigkeit.

Aber auch über geplante Aktivitäten in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie fairer Wettbewerb wurde ausführlich berichtet. Zudem gab es einen Rückblick auf die Fachveranstaltungen in den einzelnen Berufsgruppen – die Kosmetikerzeugertagung sowie den Schädlingsbekämpfertag. Auch dieses Jahr wurden wieder die langjährigen Mitgliederbetriebe geehrt und die Unternehmer vor den Vorhang geholt. Martin Moder präsentierte in seinem Vortrag zum Thema „Klimakrise endlich gelöst“ einen kreativen Zugang im Zusammenhang mit möglichen Lösungsansätzen.

Beim gemeinsamem Abendessen im Naturerlebnisbereich des Museums konnten die Tagungsteilnehmer:innen im direkten Austausch auf einen Tag mit breitem Informationsangebot zurückblicken.

Die Fotos der Landesinnungstagung