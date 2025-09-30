Landesinnungstagung der Gesundheitsberufe im Stift Melk

Die Landesinnungstagung der Gesundheitsberufe fand heuer im historischen Ambiente des Stiftes Melk statt. Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung von Landesinnungsmeister Markus Gschweidl und nahmen an einem abwechslungsreichen Programm teil.

Bei idealen Wetterbedingungen bot eine Führung durch das Stift spannende Einblicke in dessen Geschichte und Architektur. Die Teilnehmer:innen konnten eindrucksvolle Räumlichkeiten besichtigen und den Blick auf die Donau genießen.

Im Anschluss wurde die Tagung im prunkvollen Dietmayrsaal abgehalten. Neben aktuellen Informationen aus der Branche stellte Markus Gschweidl den Meister Alumni Club vor, eine branchenübergreifende Plattform für Absolvent:innen einer österreichischen Meister- & Befähigungsprüfung.

Die Landesinnungsmeister der jeweiligen Berufszweige informierten anschließend über berufsspezifische Entwicklungen:

Wolfgang Wedl : Orthopädieschuhmacher:innen und Schuhmacher:innen

: Orthopädieschuhmacher:innen und Schuhmacher:innen Wolfgang Wutschka : Orthopädietechnik

: Orthopädietechnik Gerold Haasler : Zahntechnik

: Zahntechnik Markus Gschweidl: Augen- und Kontaktlinsenoptiker:innen sowie Hörakustiker:innen

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen, das Raum für persönlichen Austausch und fachliches Netzwerken bot.