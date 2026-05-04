Landeslehrlingswettbewerb FKM 2026

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Am 22. April 2026 wurde der diesjährige Landes­lehrlings­wettbewerb der Fußpflegerinnen und Fußpfleger, Kos­metikerinnen und Kosmetiker sowie im Bereich Fantasie-Make-up ausgetragen.

Die Landesinnung organisiert diesen Wettbewerb jährlich, um talentierten Lehrlingen aus Niederösterreich eine Plattform zu bieten, ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen und sich miteinander zu messen. Insgesamt stellten sich 12 motivierte Lehrlinge den anspruchsvollen Aufgaben und präsentierten ihre Leistungen vor einer Fachjury sowie zahlreichen Ehrengästen.

Als Austragungsort diente die Landesberufsschule St. Pölten, die vielen der Lehrlinge bereits aus ihrer Ausbildungszeit vertraut ist. Die Veranstaltung wurde von hochrangigen Gästen begleitet, darunter die Direktorin der Schule, Mst. Susanne Zuser, sowie SQM Mag. Johannes Tanzer von der Bildungs­direktion Niederösterreich. Besonders hervorgehoben wurde die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Landes­berufsschule St. Pölten und der Landesinnung, die maßgeblich zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beitrug.

Unterstützung durch starke Partner

Die Bedeutung einer hochwertigen Ausbildung wurde auch durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren unterstrichen. Organisationen und Unternehmen wie das WIFI Nieder­österreich, Styx Naturcosmetic, SynPharma, Eimermacher und Beiersdorf stellten fachbezogene Sachpreise zur Verfügung und trugen damit zur Attraktivität des Wettbewerbs bei.

Vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben

Die Anforderungen in den einzelnen Disziplinen waren klar definiert und verlangten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umfassende Fachkenntnisse ab. Im Bereich Fußpflege umfasste die Aufgabe eine komplette Fußpflege und eine vollständige Maniküre (mit rotem Nagellack).

In der Kategorie Kosmetik stand eine komplette Gesichts­be­handlung im Fokus. Diese beinhaltete unter anderem eine professionelle Hautanalyse mit apparativer Unterstützung nach dem Stand der Technik, Reinigung, Peeling, das Färben der Wimpern und Augenbrauen, Fassonieren der Augenbrauen, eine Gesichtsmassage sowie das Auftragen einer Gesichts­maske oder -packung. Den Abschluss bildete ein typgerechtes Tages-Make-up.

Besonders kreativ ging es im Bereich Fantasie-Make-up zu. Unter dem Motto „Geschminkte Brille“ waren die Teil­nehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, ein individuelles Gesamtkonzept zu entwickeln, das Gesicht, Hals und Dekolleté einbezog. Es wurde ein fantasievolles Design erwartet, wobei hinsichtlich Stil und Umsetzung keinerlei Einschränkungen bestanden. Einzig die Brille musste als solche erkennbar sein.

Erfolgreiche Teilnehmerinnen ausgezeichnet

In der Disziplin Fußpflege konnte sich Johanna Wammel (Aus­bildungs­betrieb: dm drogerie markt, Horn) den ersten Platz sichern. Emilia Sonnleitner (Ausbildungsbetrieb: Rita Helene Röcklinger, Waidhofen an der Ybbs) überzeugte in der Kategorie Kosmetik und erreichte Rang eins. Im Bereich Fantasie-Make-up ging der Sieg an Pia Rys (Ausbildungsbetrieb: dm drogerie markt, Groß-Enzersdorf).

Die Erstplatzierten in den Bereichen Fußpflege und Kosmetik qualifizierten sich damit für die Teilnahme an den juniorSkills Austria, dem bundesweiten Lehrlingswettbewerb, der im Mai in Klagenfurt stattfindet. Dort treten sie gegen die besten Lehrlinge aus ganz Österreich an. Zur optimalen Vorbereitung erhalten beide Siegerinnen ein individuelles Training im Ausmaß von vier Stunden.

Hohe Ausbildungsqualität bestätigt

„Der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in unserem Nachwuchs steckt. Die Teilnehmenden haben nicht nur ihr fachliches Können unter Beweis gestellt, sondern auch viel Engagement und Kreativität gezeigt. Diese Leistungen sind ein klarer Beleg für die ausgezeichnete Ausbildungsarbeit in den Betrieben und das große Engagement der Ausbildnerinnen und Ausbildner. Ein derartiges Niveau zu erreichen, verdient besondere Anerkennung. Mein Dank gilt allen, die teilgenommen haben, und meine herzliche Gratulation geht an die Siegerinnen“, betont Landesinnungsmeisterin Anita Schmidt.

Siegerinnen

Fußpﬂege

Platz

Wammel Johanna, dm drogerie markt GmbH, 3580 Horn Platz

Lang Lara Maria, dm drogerie markt GmbH, 3910 Zwettl Platz

Fidler Denise, dm drogerie markt GmbH, 2020 Hollabrunn

Kosmetik

Platz

Sonnleitner Emilia, Röcklinger Rita Helene, 3340 Waidhofen an der Ybbs Platz

Düzgün Aliya Dilara, Claudia Operschall KG, 2500 Baden Platz

Löw Lara, St. Valentinus-Apotheke und Drogerien Mri. pharm. Hoyer, K.G., 4300 St. Valentin

Fantasie Make-Up

Platz

Rys Pia, dm drogerie markt GmbH, 2301 Groß-Enzersdorf Platz

Källner Lana Leann, dm drogerie markt GmbH, 2130 Mistelbach







