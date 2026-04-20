Landgasthaus Essl – Jeunes Restaurateurs & Restaurant-Relaunch

Philipp und Marie-Theres Essl führen das Landgasthaus Essl in Rührsdorf in der Wachau seit 2022 in zweiter Generation – mit neuer Handschrift, renoviertem Restaurant und Blick in die Zukunft. Große Freude herrscht bei den beiden über die Aufnahme bei den Jeunes Restaurateurs.

Die internationale Vereinigung listet mehrere hundert Restaurants in Europa und darüber hinaus. Mitglieder der Jeunes Restaurateurs stehen für eine junge Generation von Gastgeberinnen und Gastgebern, die kulinarische Traditionen respektieren, regionale Produkte in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig neue gastronomische Wege gehen.

Küchenchef Philipp Essl setzt auf Saisonalität und Regionalität und kreiert eine zeitgemäße Interpretation der österreichischen Gasthausküche – eine Küche, die ihre Wurzeln kennt und gleichzeitig nach vorne blickt.

Auch im Service findet sich diese Haltung wieder. Unter der Leitung von Marie-Theres Essl wird Oxymel und Kombucha selbst angesetzt, gebraut und fermentiert und damit neben der Weinkarte das Getränkespekturm im Landgasthaus Essl ergänzt.

Parallel zur kulinarischen Weiterentwicklung wurde auch das Restaurant selbst neu gedacht und präsentiert sich mit neuem Logo und frisch renovierten Räumlichkeiten, die die Philosophie des Hauses widerspiegeln: reduziert, warm und klar gestaltet.

Das Landgasthaus Essl zeigt damit, wie ein Familienbetrieb über Generationen hinweg wachsen kann: mit Respekt vor dem starken Fundament der Eltern und mit einer klaren, persönlichen Handschrift der nächsten Generation.

www.landgasthaus-essl.at