Lange Nacht der Wirtschaft der WKNÖ: Klares Bekenntnis zur Region

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Die Bezirksstelle Baden der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) bringt Service, Beratung und wirtschaftliches Know-how direkt in die Region. Wie wichtig diese regionale Anlaufstelle für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist, zeigte die hervorragend besuchte „Lange Nacht der Wirtschaft“, die einmal mehr als Plattform für Austausch, Vernetzung und Information diente.

Rund 350 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Vertreter von Institutionen und Politik kamen zur 16. Langen Nacht der Wirtschaft der WKNÖ-Bezirksstelle Baden, die dieses Jahr im Congress Center Baden stattfand. Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt betonten die Bedeutung des regionalen Services vor Ort und des persönlichen Kontakts zu den Mitgliedsbetrieben, die man von der Unternehmensgründung weg über Jahrzehnte begleitet. Ob im Zuge der täglichen Hilfestellung und Beratung, bei unzähligen Betriebsbesuchen vor Ort, Kampagnen wie „ich kauf lokal“ zur Förderung des regionalen Einkaufs oder bei zahlreichen Veranstaltungen ist die Bezirksstelle Baden persönlicher Ansprechpartner für über 14.000 Gewerbestandorte im Bezirk.

Makoschitz-Weinreich betonte, wie wichtig dieser persönliche Zusammenhalt gerade in herausfordernden Zeiten ist und lobte die Innovationskraft, Kreativität und Widerstandsfähigkeit der Unternehmen, die sich erfolgreich laufend auf neue Rahmenbedingungen einstellen. „Gerade in einer zunehmend komplexen und digitalisierten Welt bleibt der persönliche Kontakt ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dazu setzt die Bezirksstelle Baden neben der täglichen Arbeit auch laufend zusätzliche Akzente“. So erwähnte Marquardt die heuer stattgefundene Cybersecurity Roadshow mit 320 Teilnehmern, die beliebten Marketingpraxis-Workshops oder zahlreiche Junge Wirtschaft-Netzwerkveranstaltungen bei Betrieben vor Ort oder in Kooperation mit regionalen Stadtmarketings. „Auch für Herbst sind weitere spannende Infoveranstaltungen wie u.a. WKO vor Ort, Steuertipps oder ein Infoevent, wie man erfolgreich öffentliche Aufträge lukriert, geplant.“ Auch mit den Schulen arbeitet man intensiv zusammen, um das Thema Lehre zu propagieren oder bei der Youth Entrepreneurship Week die Startups von morgen bei der Planung und Vermarktung ihrer Geschäftsideen zu beraten.

Bis um Mitternacht nutzten die Gäste der Langen Nacht der Wirtschaft die Gelegenheit, um neue Kontakte zu anderen Unternehmen zu knüpfen, oder sich mit den anwesenden Vertretern der Institutionen auszutauschen. Für die musikalische Untermalung sorgte der bekannte DJ Oliver Pusswald.





© Thomas Magyar Vorne: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt. Hinten KommR Karl Wegschaider, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bgm.a.D. August Breininger und Franz Seewald, Nicole Wöllert (WKNÖ-Zielgruppenmanagement), Nisret Bujari (WKNÖ-Bezirksstellenausschuss), Angela Fischer-Steinacher (FiW), Spartenobmann-Stv. +erw. Präsidiumsmitglied Reinhard Langthaler, Harald Schachl (JW), Tourismusstadtrat Peter Koczan und Werner Heider (WKNÖ-Bezirksstellenausschuss)







