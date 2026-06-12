Lange Nacht der Wirtschaft der WKNÖ: Klares Bekenntnis zur Region

Gemeinsam stärker: Wirtschaftsvereine im Austausch

Ein besonderes Highlight im Vorfeld war das Pre-Opening, bei dem sich die fünf Wirtschaftsvereine des Bezirks Gmünd zum Erfahrungsaustausch trafen. Der offene Austausch schafft Mehrwert: voneinander lernen, gute Ideen weitergeben und Stolpersteine frühzeitig vermeiden. Vertreten waren:

Werk-Stadt-Weitra

Verein der Litschauer G’schäftsleute

Echt Gmünd – Die Gmünder Wirtschaft

Heidenreichstein Creativ

Schrems Aktiv

Jochen Flicker begrüßte die Gäste in Vertretung von Doris Schreiber und unterstrich die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den regionalen Zusammenhalt.

Wirtschaft und Behörden im Schulterschluss



Auch die enge Zusammenarbeit mit den Behörden und Entscheidungsträgern vor Ort wie der Bezirkshauptmannschaft ist für die regionalen Betriebe unverzichtbar – der gemeinsame Mehrwert durch Vermeidung von Verbesserungsaufträgen und zügige Verfahrensabwicklung wurde auch von Bezirkshauptfrau MMag. Renate Giller-Schilk im Kurzinterview betont.

Ehrenamtliches Engagement als Motor der Region



Gewürdigt wurde auch das große ehrenamtliche Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer. Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger betonte, dass es alles andere als selbstverständlich ist, sich neben einer unternehmerischen Tätigkeit mit 60-Stunden-Woche und mehr auch noch ehrenamtlich für die Region einzusetzen. Die fünf Wirtschaftsvereine tragen mit ihrem Einsatz wesentlich zur Belebung der Region und des Stadtkerns bei – von Adventmärkten über Straßenfeste und Faschingsumzüge bis hin zu Gewerbe- und Handwerksmessen.

Als besonderer Gast war ein WKNÖ-Fachgruppengeschäftsführer und NAFES-Förderexperte anwesend, der die Wirtschaftsvereine regelmäßig unterstützt und wichtige Impulse für ihre Weiterentwicklung gibt.

Für beste Unterhaltung sorgte Kabarettistin Eveline Pichler mit ihrem Programm „Best of und Taschenglück“, das mit viel Humor und Charme das Publikum begeisterte.

Starke Netzwerke für eine starke Wirtschaft



Die 16. Lange Nacht der Wirtschaft zeigte einmal mehr, wie wertvoll persönlicher Austausch, gegenseitiges Lernen und starke Netzwerke für eine lebendige regionale Wirtschaft sind. Die Bezirksstelle Gmünd der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist dabei mit ihrem regionalen Service ein unerlässlicher Partner und Wegbegleiter vor Ort für die Unternehmerinnen und Unternehmer.