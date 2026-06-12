Lange Nacht der Wirtschaft der WKNÖ: Klares Bekenntnis zur Region

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„Die Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) bringt Service, Beratung und wirtschaftliches Know-how direkt in die Region,“ betont Außenstellenobmann Andreas Kirnberger. Wie wichtig diese regionale Anlaufstelle für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist, zeigte die hervorragend besuchte „Lange Nacht der Wirtschaft“, die einmal mehr als Plattform für Austausch, Vernetzung und Information diente.

Die Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer Niederösterreich kennt die Herausforderungen und Chancen vor Ort und unterstützt die Betriebe mit maßgeschneiderten Services in allen wirtschaftlichen Belangen. Von der Unternehmensgründung über Rechtsfragen bis hin zur Betriebsübergabe steht sie als verlässlicher Partner an der Seite der Wirtschaft.

„Unsere Region ist ein attraktiver Standort mit stabilen Rahmenbedingungen. Die Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer Niederösterreich sorgt mit ihrem umfassenden Serviceangebot dafür, dass das auch so bleibt“, betont Außenstellenobmann Andreas Kirnberger.

Die „Lange Nacht der Wirtschaft“ bot den idealen Rahmen für persönliche Begegnungen und den Austausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. Rund 190 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken und zum Kennenlernen der vielfältigen Angebote der Wirtschaftskammer. „Dass heuer wieder so viele unserer Einladung gefolgt sind, ist ein starkes Bekenntnis zur Region und zu unserem Auftrag als Interessenvertretung und Servicepartner der Wirtschaft,“ freut sich Obmann Kirnberger über den großen Zuspruch.

Verlässlicher Partner in herausfordernden Zeiten

Die heimischen Unternehmen sehen sich aktuell mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – von steigenden Kosten und Fachkräftemangel bis hin zu den dynamischen Energiepreisen und komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen. Dennoch beweisen die Betriebe in der Region täglich ihre Innovationskraft, Kreativität und Widerstandsfähigkeit.

„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Außergewöhnliches. Sie begegnen den aktuellen Herausforderungen mit Mut und unternehmerischem Weitblick“, so WKNÖ-Präsident Ecker, „Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen Arbeitsplätze, bilden Fachkräfte aus und investieren in die Zukunft. Damit sie das auch weiterhin erfolgreich tun können, braucht es weniger Bürokratie, mehr Freiräume und eine Wirtschaftspolitik, die Leistung unterstützt statt zusätzliche Hürden aufbaut“.

Regionale Drehscheibe für Information und Vernetzung

Die Bezirks- und Außenstellen fungieren als wichtige Schnittstelle zu Behörden, Gemeinden, Städten, dem Land Niederösterreich und den Sozialpartnern. „Der direkte Draht zu den Entscheidungsträgern vor Ort ist ein wesentlicher Standortvorteil und hat sich insbesondere in den vergangenen Jahren als unverzichtbar erwiesen“, erklärt Obmann Wiesinger.

Neben der individuellen Beratung setzt die Bezirksstelle auf den persönlichen Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft. Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Wirtschaft“ fördern den branchenübergreifenden Dialog und schaffen Raum für neue Kooperationen, Synergien und gemeinsame Projekte.

„Wir legen großen Wert darauf, Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander zu vernetzen. Oft entstehen aus persönlichen Gesprächen neue Ideen, Kooperationen oder Lösungen für gemeinsame Herausforderungen“, betont Obmann Wiesinger. Die Bezirksstelle verstehe sich dabei als regionaler One-Stop-Shop und Drehscheibe für wirtschaftliche Anliegen.

Gerade in einer zunehmend komplexen und digitalisierten Welt bleibt der persönliche Kontakt ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Mit der Fülle an Informationen und den ständig neuen Anforderungen wächst auch die Komplexität vieler Fragestellungen. Umso wichtiger sind kompetente Ansprechpartner vor Ort, die die regionalen Gegebenheiten kennen und rasch unterstützen können“, so WKNÖ-Präsident Ecker.

Mit den Bezirks- und Außenstellen bietet die WKNÖ niederösterreichweit ein kompetentes Netzwerk an regionalen Ansprechpartnern. Die „Lange Nacht der Wirtschaft“ findet in allen Bezirken Niederösterreichs statt und ist damit die größte Veranstaltung des Landes von der Wirtschaft für die Wirtschaft.





© Nadja Büchler V.l. hinten: WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Oliver Leopold Fritz, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Osman Susehrili, Johannes Gold, Veronika Seda, Thomas Kalkbrenner, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger

v.l. vorne: Andrea Khom, Elisabeth Barisits, Lucia Sedlacek, Gabriele und Karl Schlögl, Friedrich Rosner, Barbara Bernhauser, Leo Nemec



