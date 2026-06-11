Lange Nacht der Wirtschaft der WKNÖ: Klares Bekenntnis zur Region

Links Bildergalerie

„Die Außenstelle Schwechat der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) bringt Service, Beratung und wirtschaftliches Know-how direkt in die Region,“ betont Außenstellenobmann Mathias Past. Wie wichtig diese regionale Anlaufstelle für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist, zeigte die hervorragend besuchte „Lange Nacht der Wirtschaft“, die einmal mehr als Plattform für Austausch, Vernetzung und Information diente.

Die Außenstelle Schwechat der Wirtschaftskammer Niederösterreich kennt die Herausforderungen und Chancen vor Ort und unterstützt die Betriebe mit maßgeschneiderten Services in allen wirtschaftlichen Belangen. Von der Unternehmensgründung über Rechtsfragen bis hin zur Betriebsübergabe steht sie als verlässlicher Partner an der Seite der Wirtschaft.

„Unsere Region ist ein attraktiver Standort mit stabilen Rahmenbedingungen. Die Außenstelle der Wirtschaftskammer Niederösterreich sorgt mit ihrem umfassenden Serviceangebot dafür, dass das auch so bleibt“, betont Außenstellenobmann Mathias Past.

Die „Lange Nacht der Wirtschaft“ bot den idealen Rahmen für persönliche Begegnungen und den Austausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. Rund 130 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken und zum Kennenlernen der vielfältigen Angebote der Wirtschaftskammer. „Dass heuer wieder so viele unserer Einladung gefolgt sind, ist ein starkes Bekenntnis zur Region und zu unserem Auftrag als Interessenvertretung und Servicepartner der Wirtschaft,“ freut sich Obmann Past über den großen Zuspruch.

Verlässlicher Partner in herausfordernden Zeiten

Die heimischen Unternehmen sehen sich aktuell mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – von steigenden Kosten und Fachkräftemangel bis hin zu den dynamischen Energiepreisen und komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen. Dennoch beweisen die Betriebe in der Region täglich ihre Innovationskraft, Kreativität und Widerstandsfähigkeit.



„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer leisten Außergewöhnliches. Sie begegnen den aktuellen Herausforderungen mit Mut und unternehmerischem Weitblick“, so Obmann Past. Die Außenstelle unterstützt ihre Mitglieder mit fachlicher Beratung, aktuellen Informationen und praxisnahen Lösungen.



Regionale Drehscheibe für Information und Vernetzung

Darüber hinaus fungiert sie als wichtige Schnittstelle zu Behörden, Gemeinden, Städten, dem Land Niederösterreich und den Sozialpartnern. Der direkte Draht zu den Entscheidungsträgern vor Ort ist ein wesentlicher Standortvorteil und hat sich insbesondere in den vergangenen Jahren als unverzichtbar erwiesen.



Neben der individuellen Beratung setzt die Außenstelle auf den persönlichen Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft. Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Wirtschaft“ fördern den branchenübergreifenden Dialog und schaffen Raum für neue Kooperationen, Synergien und gemeinsame Projekte.



„Wir legen großen Wert darauf, Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander zu vernetzen. Oft entstehen aus persönlichen Gesprächen neue Ideen, Kooperationen oder Lösungen für gemeinsame Herausforderungen“, betont Past. Die Außenstelle verstehe sich dabei als regionaler One-Stop-Shop und Drehscheibe für wirtschaftliche Anliegen.



Gerade in einer zunehmend komplexen und digitalisierten Welt bleibt der persönliche Kontakt ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mit der Fülle an Informationen und den ständig neuen Anforderungen wächst auch die Komplexität vieler Fragestellungen. Umso wichtiger sind kompetente Ansprechpartner vor Ort, die die regionalen Gegebenheiten kennen und rasch unterstützen können.



Mit den Bezirks- und Außenstellen bietet die WKNÖ niederösterreichweit ein dichtes Netzwerk an regionalen Ansprechpartnern. Die „Lange Nacht der Wirtschaft“ findet in allen Bezirken Niederösterreichs statt und ist damit die größte Veranstaltung des Landes von der Wirtschaft für die Wirtschaft.





© Gerhard Janoch V.l.: Ausschussmitglieder Niklas Schütz, Otmar Schneider, Alexander Wersonig, Obmann Mathias Past, Gerhard Lackstätter, Beatrix Binder, Laura Logié-Weingerl, Außenstellenleiter Mario Freiberger, Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Vera Sares, Philip Keglovits-Ackerer, JW-Vorsitzender Johannes Hausenberger und Julius Lang.







