Lange Nacht der Wirtschaft der WKNÖ: Klares Bekenntnis zur Region

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Lange Nacht der Wirtschaft in Zwettl: Starke Impulse, gelebte Vernetzung und klare Perspektiven für die Region

Die Bezirksstelle Zwettl der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) setzte mit der diesjährigen „Langen Nacht der Wirtschaft“ erneut ein starkes Zeichen für die regionale Wirtschaft. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung und nutzten die Veranstaltung als Plattform für Austausch, Information und neue Kooperationen.

„Die Lange Nacht der Wirtschaft ist eine der größten Netzwerkveranstaltungen der WKNÖ. Sie zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für unsere Betriebe ist und welche Dynamik daraus entstehen kann“, betonte Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner.

Regionale Drehscheibe für Austausch und neue Kontakte

Im Mittelpunkt des Abends stand die aktive Vernetzung der regionalen Wirtschaft. Die Bezirksstelle Zwettl versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Unternehmerinnen und Unternehmer – von der Gründung bis zur Betriebsübergabe.

Besonders hervorgehoben wurden dabei erfolgreiche Veranstaltungsformate, die gezielt den Austausch fördern:

Mit „WKO vor Ort“ werden regelmäßig Betriebsbesichtigungen bei regionalen „Hidden Champions“ organisiert – zuletzt beim Abfallwirtschaftsbetrieb Brandtner-Dürr in Klein Schönau.

werden regelmäßig Betriebsbesichtigungen bei regionalen „Hidden Champions“ organisiert – zuletzt beim Abfallwirtschaftsbetrieb Brandtner-Dürr in Klein Schönau. Das neue Format „Topf sucht Deckel“ brachte bei seiner Premiere über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, die in kurzer Zeit zahlreiche konkrete Geschäftskontakte knüpfen konnten.

brachte bei seiner Premiere über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, die in kurzer Zeit zahlreiche konkrete Geschäftskontakte knüpfen konnten. Ergänzend dazu stärken Initiativen wie „Business Insights“ von Frau in der Wirtschaft gezielt die Vernetzung von Unternehmerinnen im Bezirk.

Diese Formate zeigen eindrucksvoll, wie wichtig persönliche Begegnungen für Innovation, Kooperation und wirtschaftliche Weiterentwicklung sind.

Betriebsnachfolge als zentrales Zukunftsthema

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Veranstaltung lag heuer auf dem Thema Betriebsnachfolge. Angesichts der demografischen Entwicklung gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung: Viele Betriebe stehen in den kommenden Jahren vor der Übergabe an die nächste Generation.

Beim Expertensymposium „Nachfolge 2026+“ wurden zentrale Fragestellungen rund um Vorbereitung, Ablauf und Erfolgsfaktoren einer Betriebsübergabe behandelt.

In zwei praxisnahen Interviews, geführt durch Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft, Lukas Karl, schilderten Unternehmerinnen und Unternehmer ihre eigenen Erfahrungen mit erfolgreich umgesetzten Betriebsübergaben. Dabei wurde deutlich: Eine Übergabe ist kein einmaliger Akt, sondern ein langfristiger Prozess, der sorgfältige Planung und Begleitung erfordert.

Impulse für Gründerinnen und Gründer in Zwettl

Auch das Thema Gründung fand im Rahmen der Veranstaltung seinen Platz. Vorgestellt wurde unter anderem die Initiative „IMPULS! Leerstand sucht Ideen“ der Stadtgemeinde Zwettl, die innovative Geschäftsideen für die Innenstadt fördert.

Mit attraktiven Unterstützungsleistungen – von Mietkostenzuschüssen bis hin zu Beratungs- und Marketingangeboten – bietet die Initiative konkrete Chancen für neue Unternehmen und stärkt gleichzeitig die regionale Wirtschaft nachhaltig.

Ehrung für unternehmerische Ausdauer

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von acht Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihr Unternehmen seit zehn Jahren erfolgreich führen.

„Die ersten zehn Jahre der Selbständigkeit sind eine besonders herausfordernde Phase. Diese Betriebe haben Durchhaltevermögen, Mut und unternehmerischen Weitblick bewiesen“, würdigte Obfrau Blauensteiner die Leistungen der Geehrten.

Mit dieser Auszeichnung holt die Bezirksstelle bewusst jene Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang, die ihre Erfolgsgeschichte oft ohne große öffentliche Aufmerksamkeit schreiben.

Klares Bekenntnis zur Region

Die „Lange Nacht der Wirtschaft“ unterstreicht einmal mehr die Bedeutung der Bezirksstelle Zwettl als regionale Drehscheibe für Information, Beratung und Vernetzung. Sie verbindet Betriebe untereinander und schafft zugleich den direkten Draht zu Behörden, Gemeinden und Entscheidungsträgern.

„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer leisten täglich Außergewöhnliches. Mit Veranstaltungen wie dieser stärken wir den Zusammenhalt und schaffen neue Perspektiven für die wirtschaftliche Zukunft unserer Region“, so Blauensteiner.



