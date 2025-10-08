Langenzersdorfer Unternehmer-Eltern besuchen Tochter bei der EXPO25 in Japan

Nora Bruckner (Studentin der Japanologie) repräsentiert während der diesjährigen Weltausstellung EXPO25 in Osaka die heimische Wirtschaft im Österreich-Pavillon der WKO.

Ausgerüstet mit fließendem Japanisch und gekleidet in der jugendlich-modern gestalteten Uniform der Botschafter:innen unseres Landes war sie nicht nur bereits mehrfach Gast in japanischen TV- und Influencer-Beiträgen, sondern ist auch unermüdlich im Einsatz für das Image Österreichs als Wirtschafts- und Handelspartner.

Die Langenzersdorfer Unternehmer-Eltern, Mutter Rosina Bruckner, Unternehmerin im Bereich der Psychosozialen Beratung und „role model“, da ihrerseits Pavillon-Betreuerin bei den EXPOs 1992 in Sevilla (Spanien) und 1993 in Taejon (Südkorea) sowie Vater Bernulf Bruckner, (inter)national tätiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt Bankenberatung, fanden somit ausreichend Gründe, ihre Tochter an der Stelle ihres Wirkens in Japan zu besuchen.