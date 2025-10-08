Langer Einkaufsabend bei Schuhe & Boutique Lucia

Frau in der Wirtschaft Purkersdorf und die Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ haben gemeinsam einen gelungenen Langen Einkaufsabend bei Schuhen & Boutique Lucia am Purkersdorfer Hauptplatz veranstaltet. Die international erfahrene Stylingberaterin Eva Köck-Eripek rundete den Abend mit wertvollen Tipps und Tricks für das perfekte Outfit gekonnt ab. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die heute Abend zu uns gekommen sind. Ein herzliches Dankeschön geht natürlich an Lucia Sedlacek und Eva Köck-Eripek, die uns einen inspirierenden Überblick über die aktuelle Herbstkollektion und Modetrends gegeben haben“, betonten FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Lucia Sedlacek, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Eva Köck-Eripek, Erwin Sedlacek