Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Treue geehrt

Im Rahmen einer feierlichen Ehrung wurden drei langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RS Components Handelsges.m.b.H. für ihre beeindruckenden Betriebsjubiläen ausgezeichnet. Die Jubiläen stehen für jahrzehntelanges Engagement, fachliche Kompetenz und eine starke Verbundenheit mit dem Unternehmen.

Für 30 Jahre Firmenzugehörigkeit wurde Herr Johann Ertl geehrt. Auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit können Frau Claudia Preissl und Frau Monika Rogner zurückblicken. Mit ihrem langjährigen Einsatz haben sie die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und wesentlich zum gemeinsamen Erfolg beigetragen.

Die Ehrung erfolgte durch Managing Director DACH Stefan Gierse, Country Manager Rudolf Koch und Operations Director Reinhold Bock. Zu den Gratulanten zählten außerdem Doris Schreiber, Obfrau der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer, sowie Jürgen Binder, Leiter der Bezirksstelle der Arbeiterkammer.

In ihren Ansprachen bedankten sich die Vertreter des Unternehmens und der Interessenvertretungen für die langjährige Loyalität, den persönlichen Einsatz und die hohe Identifikation der Jubilare mit ihrem Arbeitgeber. Sie unterstrichen, dass erfahrene und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft des Unternehmens sind.

Über RS Components Handelsges.m.b.H.

Die RS Components Handelsges.m.b.H. mit Sitz in Gmünd ist die österreichische Gesellschaft der international tätigen RS Group. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1937 zurück, als in London die Firma Radiospares gegründet wurde. Aus dem Spezialisten für Radioersatzteile entwickelte sich einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für Industrie, Elektronik und Automation. In Österreich ist das Unternehmen seit 1980 vertreten und hat sich seither als zuverlässiger Partner für Ingenieure, Techniker und Industrieunternehmen etabliert. Heute steht RS für ein breites Produktsortiment, hohe Servicequalität und innovative Lösungen für Entwicklung, Produktion und Instandhaltung.

Die Geschäftsleitung bedankt sich herzlich bei den Geehrten für ihre jahrzehntelange Treue und ihren wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg und wünscht ihnen weiterhin viel Gesundheit, Erfolg und Freude bei ihrer Tätigkeit.