Laserwerkstatt Peter Fichtinger

Ein eindrucksvoller Betriebsbesuch fand kürzlich in der Werkstatt von Peter Fichtinger (am Foto Mitte) statt, der mit seiner Montagetischlerei und innovativer Laser-Gravurtechnik in Bad Traunstein ansässig ist. Die Obfrau der WKNÖ-Bezirksstelle Zwettl, Anne Blauensteiner, begleitet von Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, erlebten aus erster Hand die faszinierende Entwicklung von Fichtingers Unternehmen.

Fichtinger wagte 2011 den Schritt in die Selbstständigkeit mit einer Montagetischlerei und erweiterte bald darauf sein Repertoire, als er seinen ersten Laser erwarb. Dieser diente nicht nur der Gestaltung von Holzgrußkarten, sondern bildete den Grundstein für die Veredelung und Produktion hochwertiger, lasergravierter Produkte. Sein Sortiment umfasst Einzelanfertigungen sowie Serienproduktionen, die durch ihre Kreativität und durchdachtes Design bestechen und Funktionalität mit Ästhetik vereinen.

Durch kontinuierliche Investitionen in leistungsfähigere Lasergeräte konnte Fichtinger seine Fertigungsmöglichkeiten erweitern. Heutzutage ist er in der Lage, Materialien bis zu einer Größe von drei Metern zu bearbeiten. Die Präzision und Vielseitigkeit der Lasertechnologie ermöglicht es, nahezu jedes erdenkliche Design auf verschiedensten Materialien zu gravieren. Selbst die kleinsten Geometrien und detailreichsten Grafiken werden so Realität, was gestalterische Freiheit bei Beschriftungen, Logos, Designs und Motiven gewährt.

Nicht nur in seiner Werkstatt, die an sein Einfamilienhaus angeschlossen ist, sondern auch mit einem Team von bis zu fünf Mitarbeitern und einem Netzwerk von Handelsvertretern in Österreich und Deutschland, hat Fichtinger seine Präsenz ausgebaut. Seine Produkte sind mittlerweile im Einzelhandel und bei Großhändlern erhältlich. Zudem fertigt er maßgeschneiderte Kleinserien für diverse Anlässe, sei es für Privatpersonen, Vereine oder Unternehmen.

Die WKNÖ-Bezirksstellendelegation zeigte sich beeindruckt von der Innovationskraft und Vielfalt der Produkte von Peter Fichtinger. Anne Blauensteiner betonte besonders die Kreativität, die in der Entstehung und Umsetzung dieser vielfältigen Laser-Gravurprodukte steckt.

Die Fortschritte und die Präzision, die Peter Fichtinger mit seiner Laser-Gravurtechnik erzielt hat, unterstreichen die Bedeutung von kreativen Ansätzen und innovativen Technologien für die örtliche Wirtschaftsentwicklung. Mit seinem Streben nach Exzellenz und seinem Blick für Design und Funktionalität setzt er neue Maßstäbe in der Branche und zeigt eindrucksvoll, wie aus einer Idee ein blühendes Unternehmen erwachsen kann.

www.holzgrusskarten.at/

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner, Peter Fichtinger und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas