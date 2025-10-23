LEADER-Regionstag im Triestingtal

Der vergangene Regionstag der LEADER-Region Triestingtal, der diesmal zu Gast in der Kantine der Berndorf AG stattfand, stand unter dem Schwerpunkt „Wirtschaftskooperationen“. Neben LEADER-Obmann Bgm. Josef Balber, Geschäftsführerin Anette Schawerda und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Martin Hallbauer nahm auch WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Tatjana Hejduk teil und betonte die Bedeutung regionaler Vernetzung für die Gewerbetreibenden des Bezirks.

© WKNÖ LEADER-Region Triestingtal-Obmann Bgm. Josef Balber und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Tatjana Hejduk am Regionstag in Berndorf