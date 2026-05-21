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Gruppenfoto von mehreren Erwachsenen bei einer Indoor-Veranstaltung; die Gruppe steht zwischen zwei blauen Roll-ups der Wiener Neustädter Sparkasse, im Hintergrund eine Präsentationsfolie mit der Aufschrift „Herzlich Willkommen zum LEARN & CONNECT“.
© Philipp Tikowsky

Erfolgreiches „Learn & Connect“ in der Wiener Neustädter Sparkasse

Wiener Neustadt

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 21.05.2026

Die Junge Wirtschaft Wiener Neustadt lud Anfang Mai zum erfolgreichen „Learn & Connect“-Event in die Wiener Neustädter Sparkasse und zahlreiche Jungunternehmer:innen nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken und Inspirieren lassen.

In entspannter Atmosphäre sorgten spannende Kurzimpulse für frische Ideen und neue Perspektiven. Stefan Scherz gab praxisnahe Einblicke in smarte IT-Entscheidungen für Unternehmen, Christoph Pichler sprach über modernes Unternehmertum und starke Marken, und Daniela Reisner zeigte, wie wirkungsvolle Kommunikation im Business den Unterschied machen kann.


Neben wertvollen Inputs stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Das Event bot die perfekte Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu teilen und das regionale Netzwerk weiter zu stärken.

Ein besonderer Dank gilt der Wiener Neustädter Sparkasse für die Unterstützung und die Gastfreundschaft.

Gruppenfoto von mehreren Erwachsenen bei einer Indoor-Veranstaltung; die Gruppe steht zwischen zwei blauen Roll-ups der Wiener Neustädter Sparkasse, im Hintergrund eine Präsentationsfolie mit der Aufschrift „Herzlich Willkommen zum LEARN & CONNECT“.
© Philipp Tikowsky V.l.: vorne: Sam Bakhshandeh, Patrick Kindlmayr, Jacqueline Rauch, Daniela Reisner, Marion Rehberger-Horvath, Philipp Tikowsky, Alejandro De La Vega Figueroa
V.l. hinten: Uwe Tschürtz, Stefan Scherz, Andreas Karner, Christoph Pichler