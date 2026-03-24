Lebensmittelhändler seit vier Generationen

Vor neunzig Jahren gründete Familie Schmutterer einen Lebensmittelhandelsbetrieb in Trautmannsdorf und erweiterte später um weitere Standorte. Heute betreibt Urenkel Walter Schmutterer das Unternehmen in vierter Generation. Auf zehn Jahre bringt es der Standort in Reisenberg, in dem auf 600 Quadratmeter Fläche neben dem klassisches Produktsortiment auch zahlreiche regionale Produkte angeboten werden. Erweitert wird das Angebot um Hauszustellungen, das Beliefern von Vereinen und Festen, Brötchen zur Selbstabholung und Einkaufsabwicklungen auf Lieferschein für Unternehmen.

www.adeg-schmutterer.at