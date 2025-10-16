Lehrberufsvielfalt als starkes Zeichen für Zusammenarbeit zwischen Schule & Wirtschaft

Über 70 Berufsorientierungslehrer:innen, 30 Lehrbetriebe sowie Vertreter:innen aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung trafen sich gestern in den Kasematten Wiener Neustadt zur Veranstaltung „Lehrberufsvielfalt“. Ziel war es, den direkten Austausch zu fördern, neue Impulse zu setzen und die Vielfalt an Lehrberufen in der Region sichtbar zu machen.

Vielen ist nicht bewusst, wie breit und dynamisch die Lehrberufswelt heute ist – von innovativen technischen Berufen über kreative Dienstleistungen bis hin zu neuen Karrierewegen im Handel oder Gewerbe. Genau hier setzt die „Lehrberufsvielfalt“ an: Lehrer:innen sollen authentische Einblicke in die Praxis erhalten, um Jugendliche bei ihrer Berufsentscheidung fundiert, aktuell und zielgerichtet begleiten zu können.

Die Veranstaltung setzte bewusst auf Abwechslung und Beteiligung: In kurzen Panels teilten Expert:innen aus Bildung und Wirtschaft ihre Perspektiven. In den World Cafés rotierten die Lehrpersonen in Kleingruppen zu den Infotischen der Betriebe, um sich über Inhalte, Anforderungen und Chancen auszutauschen. Zusätzlich gab es viel Raum für individuelle Gespräche und praxisnahe Materialien.

Organisiert wurde das Format von der WKNÖ Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter in Kooperation mit Unternehmensberaterin Catrin Mayerhofer-Trajkovski und enger Zusammenarbeit mit der Bildungsregion 6 unter der Leitung von Heinz Kerschbaumer.

Andrea List-Margreiter, Bezirksstellenleiterin der WKNÖ, betonte: „Die Veranstaltung soll Lehrer:innen dabei unterstützen, Jugendlichen fundierte und aktuelle Einblicke in die Berufswelt zu geben. Das ist ein wichtiger Hebel gegen den Fachkräftemangel.“

Catrin Mayerhofer-Trajkovski, Co-Organisatorin und Impulsgeberin, ergänzte: „Gerade im persönlichen Austausch entstehen oft neue Ideen und Perspektiven – genau das braucht es, um Berufsorientierung lebendig und wirksam zu gestalten.“

Die positive Resonanz aller Beteiligten zeigt: Solche Formate sind ein zentrales Bindeglied zwischen Schule und Wirtschaft und stärken nachhaltig die Berufsorientierung in der Region.



