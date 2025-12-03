Ein großer Erfolg war auch das zweite Lehrlings-Speed-Dating im Haus der Wirtschaft Mistelbach. Die 41 teilnehmenden Unternehmen führten dabei mit 175 Schülern Interviews betreffend Lehrausbildung. Dabei erhielten die Unternehmen schon vorab Lebensläufe der sich bei ihnen vorstellenden Schüler:innen. Den Schüleri:nnen wurden bei den Gesprächen die Berufsbilder des jeweiligen Lehrberufes erklärt und sie erhielten somit einen Überblick und Eindrücke in die Unternehmensprofile. Manche Jugendliche wurden von den Unternehmen zu Folgekontakten eingeladen, sodass sich daraus auch einige Lehrverhältnisse ergeben könnten.

© Josef Schimmer Toni Ferk (l) und Klaus Kaweczka läuteten den Beginn der Veranstaltung ein