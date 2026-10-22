Lehrlings-Speeddating in der Wirtschaftskammer Gmünd

Bereits zum 2. Mal fand das Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich in der Bezirksstelle Gmünd statt.

Die Veranstaltung wurde durch Bezirksstellenobfrau, Doris Schreiber sowie Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger eröffnet. Doris Schreiber betonte in ihrer Rede, dass es wichtig sei, dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken und die Fachkräfte von morgen in unserer Region zu halten. „Starke Betriebe, engagierte Ausbilder und motivierte junge Menschen tragen zu einer starken und qualitativ hervorragenden Fachkräfteausbildung in unserer Region bei und machen den Bezirk lebenswert“, so Katharina Schwarzinger.

Bei der Veranstaltung nahmen knapp 40 Unternehmen teil und etwa 140 Schülerinnen und Schüler der PTS Gmünd sowie der PTS Waidhofen/Thaya nutzten die Gelegenheit, ihre Interessen und Fähigkeiten in kurzer Zeit bei den potenziellen Ausbildungsbetrieben zu präsentieren und sich direkt um Lehrstellen zu bewerben.

Dieses Format, entwickelt und organisiert von Toni und Petra Ferk von Sales Teams & More, schafft nicht nur eine Plattform für Unternehmen zur Rekrutierung zukünftiger Fachkräfte, sondern eröffnet den Jugendlichen konkrete Perspektiven für ihre berufliche Laufbahn in Niederösterreich.

Das Feedback war sowohl bei den Unternehmerinnen und Unternehmern als auch bei den Schülerinnen und Schülern sehr positiv.

© Christian Freitag V.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger, Bezirksstellenobfrau Katharina Schwarzinger und Organisator Toni Ferk