Lehrlingshackathon 2026: Nachwuchs des IMC Krems gehört zu den besten App-Entwic

Jonas Macher, Julian Bruckner und Jana Hausleitner haben sich mit ihrer App Live-Grow-Flow Platz drei in der Kategorie Experts gesichert. Monika Murth, Diar Mohammed und Vinzent Sommer haben mit ihrer App ArchiScan das Community-Voting für sich entschieden. Beide Teams des IMC Krems fahren somit zum Bundeshackathon nach Wien.

Kategorie Experts: Live-Grow-Flow

Die App unterstützt Nutzerinnen und Nutzer mit personalisierten Outfit-Empfehlungen und alltagsnahen Tipps zur persönlichen Weiterentwicklung. „Ein integriertes Gamification-System macht Fortschritte sichtbar und motiviert dazu, individuelle Ziele Schritt für Schritt zu erreichen“, erklären die Entwickler Jonas Macher, Julian Bruckner und Jana Hausleitner.

Community Star: ArchiScan

ArchiScan ist eine mobile App für Touristen und Architektur-Interessierte, die Gebäude in ihrer Umgebung schnell und einfach verständlich macht. Durch das Fotografieren eines Bauwerks erkennt die App dieses mithilfe von KI und liefert innerhalb weniger Sekunden kompakte, leicht verständliche Informationen zu Stil, Geschichte und Funktion. „Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Fakten, sondern vor allem auf dem ,Warum‘ hinter der Architektur – also welche Einflüsse das Design geprägt haben“, beschreiben die Lehrlinge Monika Murth, Diar Mohammed und Vinzent Sommer. ArchiScan bereitet komplexe Inhalte bewusst vereinfacht auf und ermöglicht so einen niederschwelligen Zugang zu Architektur, ohne dass Vorwissen nötig ist. Die App verwandelt das alltägliche Sehen von Gebäuden in ein unmittelbares Verständnis und macht Gebäude für Nutzer intuitiv erlebbar.

IT-Kenntnisse und innovative Problemlösungskompetenz

„Projekte wie der Lehrlingshackathon bieten jungen Talenten die Möglichkeit, ihre Kreativität, digitale Kompetenz und Teamfähigkeit praxisnah unter Beweis zu stellen. In Zeiten des Fachkräftemangels und der fortschreitenden Digitalisierung ist es entscheidend, dass unsere zukünftigen Fachkräfte nicht nur über eine fundierte Ausbildung, sondern auch über IT-Kenntnisse und innovative Problemlösungskompetenzen verfügen“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, bei der diesjährigen Auszeichnung der besten Apps Niederösterreichs.

35 Lehrlinge zwischen 15 und 30 Jahren haben sich heuer beim regionalen Hackathon im Programmieren versucht. Sie entwickelten einen App-Prototypen und bereiteten einen zweiminütigen Film für die Jury vor. Die ersten drei Plätze pro Kategorie sowie Newcomer und Community-Stars sind berechtigt, am Bundeshackathon im Herbst in Wien teilzunehmen.

www.lehrlingshackathon.at