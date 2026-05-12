Lehrlingssieg hoch zwei

Ein Siegerbild mit Seltenheitswert: Die Zwillingsschwestern Anika und Ingrid Katzengruber holten sich beim Landeslehrlingswettbewerb im Lehrberuf Maler Gold und Silber. Beide genießen den beruflichen Erfolg und freuen sich bereits auf die nächsten Wettbewerbe auf Bundesebene und vielleicht sogar auf internationaler Bühne. Der Malereibetrieb Strohmayr in Biberbach ist stolz auf den tollen Erfolg der beiden Lehrlinge und unterstützt sie bei der Vorbereiten zu den Wettbewerben. In jedem Fall ist die Leistung der Lehrlinge ein weiterer Beweis der erstklassigen Berufsausbildung in den tollen Ausbildungsbetrieben in der Region.

© Strohmayer V.l.: WK Leiter Andreas Geierlehner, Anika Katzengruber, Ingrid Katzengruber, WK Obmann Gottfried Pilz