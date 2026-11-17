Kurze Gespräche, viele neue Kontakte und vielleicht schon der erste Schritt zum Traum-Lehrberuf: Beim diesjährigen Lehrlings-Speed-Dating im Haus der Wirtschaft Mödling trafen Jugendliche auf Ausbildungsbetriebe aus der Region. Mit über 600 geführten Gesprächen zeigte sich einmal mehr, wie groß das Interesse an einem unkomplizierten und persönlichen Kennenlernen zwischen den Fachkräften von morgen und potenziellen Ausbildungsbetrieben ist.

Das Prinzip ist einfach und wirkungsvoll: In kurzen persönlichen Gesprächen lernen sich Jugendliche und Unternehmen kennen und können rasch feststellen, ob Interessen, Erwartungen und angebotener Lehrberuf zusammenpassen. Das Format ermöglicht damit einen niederschwelligen Erstkontakt, bei dem nicht Zeugnisse und Bewerbungsschreiben allein im Vordergrund stehen, sondern vor allem der persönliche Eindruck.

Bereits im Vorfeld werden die Jugendlichen mit den passenden Ausbildungsbetrieben zusammengebracht und individuelle Gesprächspläne erstellt. So können innerhalb kurzer Zeit zahlreiche gezielte Kontakte geknüpft werden. Das bewährte Format setzt auf rund zehnminütige Gespräche.

„Über 600 Gespräche an einem Tag zeigen eindrucksvoll, wie groß das Potenzial dieses Formats ist. Gerade angesichts des Fachkräftebedarfs müssen wir Jugendliche und Ausbildungsbetriebe möglichst früh und unkompliziert zusammenbringen. Manchmal reichen wenige Minuten, damit aus einem ersten Kennenlernen eine echte berufliche Perspektive entsteht“, betont WKNÖ-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht. Seine Funktion als Bezirksstellenobmann ist auch im diesjährigen Veranstaltungs-Mail ausgewiesen.

Auch WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser unterstreicht den Stellenwert der Lehre: „Eine gute Lehrausbildung eröffnet jungen Menschen hervorragende Zukunftschancen und sichert unseren Betrieben gleichzeitig jene qualifizierten Fachkräfte, die sie für eine erfolgreiche Zukunft brauchen. Das Lehrlings-Speed-Dating bringt beide Seiten direkt an einen Tisch und zeigt jungen Menschen, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten in unseren regionalen Betrieben sind.“

Während klassische Bewerbungsverfahren oft mehrere Schritte erfordern, zählt beim Speed-Dating zunächst der direkte persönliche Kontakt. Jugendliche erhalten die Möglichkeit, verschiedene Berufsbilder und Betriebe kennenzulernen, Unternehmen wiederum können sich als Ausbildungsbetriebe präsentieren und potenzielle Lehrlinge persönlich ansprechen. Bereits beim Vorjahrestermin wurde dieses Format auch als Möglichkeit für die Betriebe hervorgehoben, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren.

Mit über 600 Gesprächen wurde das Haus der Wirtschaft Mödling damit erneut zur Drehscheibe für die Fachkräfte von morgen. Das gemeinsame Ziel: aus einem zehnminütigen Kennenlernen im besten Fall den Start in eine erfolgreiche berufliche Zukunft machen.



