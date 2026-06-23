Niederösterreicherin ist Österreichs bester Floristik-Lehrling

Österreichs bester Floristik-Lehrling kommt aus Niederösterreich: Lena Schuller (Ausbildungsbetrieb Blumen Resi – Theresia Streißelberger; Waidhofen/Ybbs) hat sich beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb im Naturresort Vila Vita Pannonia in Pamhagen (Burgenland) den Sieg geholt.

„Das Niveau der 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Wettbewerb war absolut hochklassig. Umso höher ist dieser großartige Erfolg von Lena Schuller einzuschätzen. Ihre Leistung war absolut hervorragend“, gratuliert Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen NÖ, der Gewinnerin.

Das Motto, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim diesjährigen Wettbewerb floristisch umzusetzen hatten, lautete „Sunshine Skills. Florales Handwerk im Land der Sonne“. Jeweils vier Werkstücke mussten erstellt werden: ein gebundener Strauß, ein Hochzeitsschmuck, ein Trauerschmuck sowie eine freie Themenarbeit in den Farben Rot und Gold. Hinter Lena Schuller belegte die Vorarlbergerin Lea Straubinger den zweiten, die Oberösterreicherin Hanna Ellinger den dritten Platz.

„Besonders bemerkenswert war die außerordentliche Kreativität und das hohe handwerkliche Können unseres Berufsnachwuchses“, betont Kaltenböck. „Unsere Floristik in Niederösterreich und in ganz Österreich blüht.“

© Elias Pargan Lena Schuller in action beim Wettbewerb

© Elias Pargan Ein starke NÖ-Delegation beim Bundeslehrlingswettbewerb (v.l.): Gloria Lilly Fischer, Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck und Siegerin Lena Schuller

© Elias Pargan Die Siegerehrung – Lena Schuller ist Österreichs bester Floristik-Lehrling

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