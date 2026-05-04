LEYRER + GRAF ehrt knapp 90 Mitarbeiter im Jubiläumsjahr

Gemeinsam wachsen, gemeinsam Geschichte schreiben, gemeinsam Erfolge feiern – dieser Leitsatz prägt das Jahr 2026 bei Leyrer + Graf in besonderer Weise. Das 100‑jährige Bestehen des Unternehmens lenkt die Gedanken auf die Erfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe und auf all jene, die sie möglich gemacht haben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen, die mit ihrem täglichen Einsatz, ihrer Loyalität und ihrem Engagement den Weg von Leyrer + Graf mitgestalten und das Fundament des traditionsreichen Familienkonzerns bilden.

Diese Wertschätzung findet auch in der alljährlichen Mitarbeiterehrung ihren sichtbaren Ausdruck, zu dem die Unternehmensleitung von Leyrer + Graf kürzlich eingeladen hat. In würdigem Rahmen wurden langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet, engagierte Nachwuchskräfte für ihre besondere Leistung bei den Lehrabschlüssen geehrt sowie verdiente Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Als Zeichen der Anerkennung erhielten alle Geehrten Urkunden und persönliche Präsente.

Ein Jahrhundert des Miteinanders

Viele der Geehrten blicken auf 20, 30 oder sogar 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück und prägen somit die 100-jährige Unternehmensgeschichte bereits ebenso seit mehreren Jahrzehnten. Diese beeindruckenden Zeitspannen stehen stellvertretend für die gelebte Verbundenheit und den starken Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens. Eine große Anerkennung galt den jungen Fachkräften der Unternehmensgruppe, die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert haben. Mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Können verkörpern sie die Zukunft von Leyrer + Graf und zeigen, dass Handwerk, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ein besonderer Dank galt zudem jenen Kollegen, die im vergangenen Jahr in den wohlverdienten Ruhestand getreten sind und mit ihrem Wirken ebenso starke Wurzeln geschaffen haben, auf denen das Unternehmen heute aufbaut.

Lebendige Erinnerungen und ein Blick voller Zuversicht nach vorn

Neben den offiziellen Ehrungen bot der Tag auch Raum für persönliche Gespräche und gemeinsame Erinnerungen. In entspannter Atmosphäre wurden zahlreiche Geschichten aus dem Arbeitsalltag ausgetauscht und über die eine oder andere amüsante Anekdote geschmunzelt. Gleichzeitig richtete sich der Blick klar nach vorne: Mit einem starken Team sieht sich Leyrer + Graf bestens gerüstet, um auch die nächsten Kapitel der Unternehmensgeschichte erfolgreich zu gestalten.

„Dieses Zusammenkommen ist für mich jedes Jahr ein ganz besonderer Moment. Es ist mir ein persönliches Anliegen, heute all jenen Danke zu sagen, die Leyrer + Graf über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz und Herzblut die Treue gehalten haben. Diese Verbundenheit, die wir heute feiern, entsteht nicht durch Zahlen oder Projekte – sie entsteht durch persönliche Begegnungen, durch Vertrauen und das tägliche Miteinander. Genau dieses Miteinander und unsere hohe Leistungsbereitschaft sind das Fundament unseres Erfolgs und schaffen die Grundlage für unseren Wohlstand. Damit leisten wir als Unternehmen auch einen nachhaltigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, so CEO Stefan Graf bei seinen Abschlussworten.