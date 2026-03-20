Lilli´s Bowls eröffnete bereits den 3 Standort

Im Jahr 2023 startete sie mit ihrem ersten Geschäft in Tulln, worauf voriges Jahr der zweite Standort direkt am Hauptplatz folgte. Nun können die köstlichen Bowls mit frischen Zutaten und selbstgemachten Soßen auch direkt am Tullnerfelder Bahnhof konsumiert werden.

Die Wirtschaftskammer Tulln gratuliert zum weiteren Standort und wünscht weiterhin alles Gute und viel Erfolg!

© zVg Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Linda Fertl-Bläuel (links) mit Celine Eichinger